Tesla FSD guida senza problemi in Francia e Australia

Man mano che si avvicina il debutto dei robotaxi a giugno in Austin Texas, Tesla continua a sfoggiare le capacità del suo sistema Full Self Driving FSD con supervisione, in grado di adattarsi alle peculiarità di traffico e circolazione in diversi paesi, come dimostrano gli ultimi video pubblicati su X con sessioni di test riprese in Francia e anche in Australia.

Il costruttore guidato da Elon Musk sta facendo tutto il possibile per accelerare le autorizzazioni necessarie per poter usare la guida autonoma Tesla FSD con supervisione in Europa.

Dopo il video di Tesla FSD alle prese con vicoli, ponti e una marea di biciclette in Amsterdam, nel nuovo filmato la guida autonoma affronta senza problemi l’Arco di Trionfo di Parigi, la rotatoria più grande e probabilmente anche la più complessa della Francia.

FSD Supervised can handle Arc de Triomphe no problem If there is a bigger roundabout in France, please let us know in the comments 😀 Pending regulatory approval pic.twitter.com/IPR0jLiOW7 — Tesla Europe & Middle East (@teslaeurope) May 16, 2025

Il sistema Tesla FSD gestisce molto bene tutte le fasi, dall’inserimento nella immensa rotatoria, dando precedenza alle altre auto, sempre mantenendo la distanza di sicurezza. Il tutto risulta ancora più sorprendente per un sistema automatico di guida visto che intorno all’arco di Trionfo non ci sono strisce e segnaletiche per suddividere le varie corsie.

Colpisce anche il video di Tesla FSD in test sulle strade di Melbourne in Australia, non solo perché nel Paese si guida a destra, ma anche perché l’auto affronta senza problemi il traffico intenso di auto e pedoni del centro.

FSD (Supervised) testing in Melbourne, Australia And yes, that’s a hook turn pic.twitter.com/tjakHvRohP — Tesla AI (@Tesla_AI) May 16, 2025

Anche dall’altra parte del mondo il sistema supera le aspettative gestendo senza problemi la cosiddetta “svolta a gancio”, problematica anche per guidatori umani provetti, visibile verso la fine del breve video di due minuti che riportiamo in questo articolo.

Tesla precisa sempre che si tratta di test effettuati con la supervisione di guidatori addestrati. Anche in USA Tesla FSD rimane ancora un sistema che richiede l’attenzione del guidatore che deve essere pronto a intervenire, ciò nonostante sempre più numerosi proprietari Tesla statunitensi dichiarano che ormai da tre o quattro mesi effettuano lunghi viaggi senza dover mai toccare il volante.

