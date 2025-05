Fortnite nella gabbia di Apple, Epic chiede l’intervento del giudice

Il braccio di ferro tra Apple ed Epic Games per la pubblicazione di Fortnite su App Store sembra non avere mai fine: nonostante le ultime premesse facessero sperare in un’immediata riammissione del gioco nello store di Apple, Fortnite è ancora in attesa di un’approvazione che tarda ad arrivare.

Per questo motivo Epic Games ha depositato una mozione presso la giudice distrettuale Yvonne Gonzalez Rogers, chiedendo di obbligare Apple a dare il via libera a Fortnite nello store statunitense, inaugurando così un nuovo capitolo della lunghissima battaglia legale tra le due aziende.

Nella memoria presentata, Epic sostiene che Apple stia violando l’ordine emesso lo scorso aprile dal giudice, che impediva al colosso di Cupertino di respingere applicazioni basandosi sull’uso di link di pagamento esterni. Epic contesta la decisione di Apple di rinviare la revisione per la pubblicazione di Fortnite fino a quando il Ninth Circuit non si sarà pronunciato sulla richiesta di sospensiva parziale della nuova ingiunzione, interpretando tale attesa come una ritorsione nei confronti di Epic.

Secondo una lettera di Apple citata da Epic, l’azienda di Cupertino avrebbe comunicato di non prendere alcuna decisione sulla richiesta di pubblicazione di Fortnite fino al pronunciamento del Ninth Circuit sulla sospensiva. Epic ritiene che questo rinvio contraddica le rassicurazioni formali fornite sia a Epic sia al tribunale, secondo le quali, una volta rispettate le linee guida dell’App Store, Fortnite arebbe stato riammesso.

La disputa ha già avuto conseguenze a livello globale: Epic afferma che venerdì il gioco sia scomparso dallo store europeo proprio in conseguenza del blocco imposto su quello destinato al mercato USA. Apple, dal canto suo, ha invitato Epic a ripresentare un’app senza però includere lo store statunitense, “per non compromettere la presenza di Fortnite in altre aree geografiche”.

Nella sostanza, adesso Epic chiede l’emissione di una ingiunzione contro Apple, recante un ordine che obblighi quest’ultima ad accettare qualsiasi app di Epic, purché ovviamente conforme a tutte le regole App Store, incluso Fortnite, così da poterne avviare la distribuzione nello store USA.

Adesso, la palla passerà al giudice Gonzalez Rogers, che dovrà stabilire se Apple stia violando, o meno, i precedenti dicta della corte.

