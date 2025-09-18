Resistenza iPhone Air, anche Apple ha provato a distruggerlo

Qualche giorno fa c’era già stato un piccolo assaggio: durante un’intervista a Tom’s Guide, i manager Apple Greg Joswiak e John Ternus avevano consegnato un iPhone Air al giornalista Mark Spoonauer, invitandolo a piegarlo davanti alle telecamere ma senza successo. Ora sappiamo che anche Apple ci ha provato arrivando alla conclusione che sarebbe stato molto difficile, se non impossibile, ripetere il flop del Bend Gate.

Il bend test dell’Air

A fare da testimone e rassicurare chi desidera comprare uno dei nuovi Air è ancora Tom’s Guide cui Apple ha concesso l’autorizzazione a pubblicare i suoi filmati interni sui test svolti su iPhone Air.

Uno di questi mostra il nuovo Air sottoposto a pressione al centro del telaio per circa 130 libbre di forza, equivalenti a quasi 59 chili. In termini pratici è come se una persona di peso medio si sedesse sopra al telefono o ci appoggiasse tutto il proprio peso.

Il telefono si piega leggermente ma subito dopo ritorna in asse, senza lasciare tracce visibili. Come detto qui torna alla memoria il famigerato “bendgate” del 2014 con l’iPhone 6 che veniva piegato facilmente.

Qui abbiamo un iPhone più sottile ma che grazie alla esperienza di Apple con i materiali (oggi titanio, allora alluminio; oggi vetri Ceramic Shield allora solo vetro indurito) non si lascia piegare nemmeno con una pressione ben superiore a quella che subirebbe nella vita quotidiana.

Il nuovo Ceramic Shield 2

Altra novità evidenziata da Apple è proprio il vetro Ceramic Shield 2, che contribuisce alla resistenza alla flessione ma che è anche molto più resistente ai graffi rispetto alla generazione precedente. Nel video si vede uno strumento a punta minerale strofinare metodicamente la superficie dell’iPhone 17: la polvere che rimane è residuo dell’attrezzo, mentre lo schermo rimane intatto.

In questo caso siamo di fronte alla prova che i nuovi iPhone (inclusi gli iPhone 17 Pro) hanno una superficie che resiste agli strofinamenti accidentali come quelli che subisce in una tasca dal contatto con monetine o chiavi o per lo storfinamento sullo schermo quando è sporco di residiui.

Le cadute del Pro

Infine il drop test: un robot lascia cadere l’iPhone 17 Pro su superfici diverse, da varie altezze e angolazioni. I dispositivi rimbalzano, ma non mostrano crepe né danni evidenti.

Questo test è molto importante perchè se è difficile che qualcuno abbia l’occasione di sedersi con forza su un iPhone Air e se avere un graffio sullo schermo è spiacevole ma non compromette la funzione del telefono, non è difficile che sfugga dalle mani. E un caduta può avere esiti rovinosi.

Avere un iPhone che resiste a questo tipo di evento fa tutta la differenza che passa tra il lanciare qualche accidente ma dopo i quali tutto torna come prima e un telefono da buttare o riparare a costi molto elevati.

Se si pensa al destino dell’iPhone 16 Pro Max durante i test indipendenti della compagnia di assicurazioni Allstate, dove il grande display si era frantumato già al primo impatto frontale, siamo davvero di fronte ad un cambio di passo.

Ambiente controllato e prove future

Dopo essersi rasserenati un po’ la mente, va anche detto che quelle mostrate da Apple sono prove condotte in ambiente controllato, senza le variabili imprevedibili della vita reale. Saranno quindi altri test, magari più brutali e meno scientifici, a completare il quadro.

L’appuntamento è al fine settimana quando i dispositivi cominceranno ad essere rilasciati al grande pubblico ed inizieranno ad apparire i consueti filmati di YouTuber e TikToker con le tasche sufficientemente capaci per spendere migliaia di euro per distruggere un telefono a martellate o lanciandolo da un grattacielo. Oppure potremo vedere i test di laboratori indipendenti mettere alla prova gli iPhone 17 sulla base di processi più brutali e causali di quelli di Apple.