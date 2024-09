iPhone 16 Pro Max, le prove di caduta su marciapiede per verificare la resistenza del dispositivo

Pubblicità

Con il lancio della lineup iPhone 16, Allstate Protection Plans (compagnia statunitense di assicurazioni per dispositivi) ha testato iPhone 16 Pro Max eseguendo una serie di prove di caduta su marciapiede che dovrebbero consentire di verificare la resistenza del dispositivo.

Tutti gli iPhone recenti ormai sopravvivono ai test di immersione, elemento che avrebbe un impatto talmente minimo aò punto che queste prove non vengono più eseguite da questa compagnia assicurativa. Tutti gli smartphone continuano a essere vulnerabili alle cadute e iPhone 16 Pro Max non fa ovviamente eccezione, nonstante il Ceramic Shield di ultima generazione, che – secondo Apple – “è due volte più duro di qualsiasi vetro o vetroceramica per smart­phone”.

I risultati sono visibili in un filmato su YouTube. Una delle prove è stata eseguita simulando la caduta a “faccia in giù” (con il display verso il pavimento) da circa due metri: il display dell’iPhone 16 Pro Max si è frantumato e sono state evidenziati graffi sulla struttura in titanio. Dopo l’impatto, il display del dispositivo è diventato nero, poi ha iniziato a tremolare con una luce bianca per circa due minuti e infine è diventato completamente nero. Eventi come questo rendono il dispositivo inutilizzabile. È possibile avvertire il feedback aptico premendo il pulsante di accensione e i pulsanti della fotocamera ed è dunque probabile che sia possibile salvare il dispositivo portandolo in un centro assistenza.

Apple, lo ricordiamo, offre con l’iPhone 16 Pro Max la possibilità di acquistare AppleCare+, copertura da 229 € che include assistenza tecnica prioritaria e copertura hardware, compreso un numero illimitato di interventi per danni accidentali. La copertura è costosa ma meno rispetto a quanto chiesto da Apple per la riparazione dello schermo di iPhone 16 pro Max fuori garanzia: 489€.

Net test di caduta all’indietro (facendo cadere il telefono con la parte inferiore verso terra), il telefono si è danneggiato cadendo da un altezza di due metri evidenziando danni all’alloggiamento del corpo della fotocamera. Dopo questa caduta il dispositivo era ad ogni modo utilizzabile, fotocamera inclusa, un miglioramento rispetto a quanto visto in un test simile eseguito lo scorso anno su iPhone 15 Pro Max. Usare un telefono con componenti scheggiati è ad ogni modo pericoloso: il dispositivo potrebbe provocare tagli e ferite e il suggerimento è di farlo riparare appena possibile. Per il danno al vetro posteriore di iPhone 16 Pro Max, Apple stima un costo di 228,99€.

Allstate Protection Plans raccomanda “vivamente” l’uso di custodie e protezioni per lo schermo, utili per proteggere gli smartphone da cadute, botte e graffi.

In tutti i casi ricordiamo che test di durabilità, simulazioni di cadute accidentali e prove da varie altezze, il più delle volte lasciano il tempo che trovano perché la rottura o meno di alcuni componenti dipende da vari fattori (altezza della caduta, inclinazione del telefono, presenza di una custodia o meno, ecc.) e non sono necessariamente indicative dell’effettiva resistenza di un telefono.

A questo indirizzo vi spieghaimo i test che fa internamente Apple sui propri telefoni prima di avviare la commercializzazione di nuovi dispositivi.