Come sfruttare la cronologia Appunti di macOS 26

Tra le funzionalità di macOS 26 Tahoe, una piccola novità è il supporto alla cronologia degli Appunti. Il clipboard manager nativo ora permette di gestire più elementi (testo, immagini, link e altro ancora) che è possibile copiare da una posizione per incollarli in un’altra.

Nelle precedenti versioni di macOS gli Appunti non consentivano di memorizzare più elementi: quando si copiava un blocco di testo, una immagine, la porzione di un PDF, l’ultimo sovrascriveva l’elemento precedente già presente negli Appunti.

macOS 26 Tahoe non richiede più l’uso di utility di terze parti (es. Paste o Maccy): copiando dei contenuti, questi ultimi vengono automaticamente copiati negli Appunti per consentire di incollarli dove desideriamo; è possibile incollare più elementi dalla cronologia degli Appunti, aggiungendo negli Appunti gli elementi che si usano spesso.

Come richiamare gli Appunti multipli

Per accedere alla clipboard con la cronologia di quanto copiato, basta aprire Spotlight (basta usare la scorciatoia di tastiera Command + barra spaziatrice), premere il tasto freccia a destra o la combinazione Command+4 e selezionare l’icona a destra con gli Appunti di nostro interesse. La finestra di Spotlight mostra una anteprima degli elementi recenti incollati negli Appunti e indicazioni sulla provenienza degli stessi.

Come si cancella la cronologia degli Appunti

Dalla finestra di Spotlight che appare premendo i tasti Command + 4 è possibile visualizzare l’elenco e da qui cancellare eventualmente quello non che non serve più, cancellando uno o più elementi che non si vuole più visualizzare nella cronologia degli Appunti. Cliccando sull’icona con i tre puntini che appare in alto a destra della finestra di Spotlight è anche possibile selezionare la voce “Cancella cronologia” per eliminare tutti gli Appunti in un colpo solo.

La cronologia Appunti consente di salvare snippet di testo, immagini e altro ancora; ad ogni modo è possibile salvare la cronologia delle ultime 8 ore. La cronologia Appunti funziona anche con gli Appunti Condivisi ed è quindi possibile copiare testo, immagini, foto o video da un dispositivo Apple e incollarli su un altro dispositivo Apple.

