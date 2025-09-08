Mega spoiler iPhone 17, chi vuole sorprese non legga qui

L’evento Apple di domani è intitolato Awe Dropping, un gioco di parole che sta a significare che Apple promette di lasciare tutti a bocca aperta.

In realtà è molto probabile che a bocca aperta resteranno davvero solo coloro che sono vissuti sulla luna durante gli ultimi mesi; ben difficilmente qualcosa di davvero sorprendente è custodito tra le pieghe della presentazione in video che in queste ore si sta montando a Cupertino. Sono decine di migliaia forse centinaia di migliaia gli articoli che hanno anticipato quel che domani sarà presentato sul palco: gli iPhone 17 in tutte le loro versioni prima di tutto, oltre ad Apple Watch 11, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE (o 11e) ed Airpods Pro 3.

Ma se siete dei Seleniti oppure più semplicemente solo amanti del mondo della Mela che non vogliono guastare la festa ai manager Apple, questo è l’articolo sbagliato per voi.

Qui si parla senza filtri: mettiamo insieme un mega spoiler che svela i dettagli degli iPhone 17 modello per modello. Se davvero volete restare bocca aperta domani, meglio che smettiate di leggere adesso.

Novità comuni a tutta la gamma iPhone 17

Prima di entrare nei dettagli dei singoli modelli, vale la pena guardare a cosa accomuna l’intera gamma. Apple con iPhone 17 ha in serbo qualche ritocco che riguarda tutti: nuove tecnologie di base, aggiornamenti software e un salto di qualità che riguarda tutti, dal modello standard fino al Pro Max. Vediamo quali.

Chip A19 : tutta la gamma adotta il nuovo processore, con versione potenziata A19 Pro per i modelli Pro e Pro Max, realizzato a 2 nm per garantire potenza ed efficienza energetica.

: tutta la gamma adotta il nuovo processore, con versione potenziata A19 Pro per i modelli Pro e Pro Max, realizzato a 2 nm per garantire potenza ed efficienza energetica. Display OLED ProMotion a 120 Hz : per la prima volta la fluidità dello schermo è estesa anche al modello base, migliorando l’esperienza visiva in ogni contesto.

: per la prima volta la fluidità dello schermo è estesa anche al modello base, migliorando l’esperienza visiva in ogni contesto. Fotocamera frontale da 24 MP : scatti più definiti e videoritratto di qualità superiore grazie a un sensore frontale completamente aggiornato.

: scatti più definiti e videoritratto di qualità superiore grazie a un sensore frontale completamente aggiornato. iOS 26 con interfaccia Liquid Glass : nuova veste grafica più dinamica, con effetti traslucidi e maggiore personalizzazione.

: nuova veste grafica più dinamica, con effetti traslucidi e maggiore personalizzazione. Apple Intelligence modelli AI avanzati, inclusi GPT-5, per rendere Siri e le app Apple più intelligenti e proattive.

modelli AI avanzati, inclusi GPT-5, per rendere Siri e le app Apple più intelligenti e proattive. Nuove app preinstallate : Anteprima per modificare immagini e PDF, Apple Games per gestire e scoprire titoli mobile.

: Anteprima per modificare immagini e PDF, Apple Games per gestire e scoprire titoli mobile. Vetro Ceramic Shield anti-riflesso : protezione migliorata contro graffi e cadute, con maggiore leggibilità sotto la luce diretta.

: protezione migliorata contro graffi e cadute, con maggiore leggibilità sotto la luce diretta. Solo eSIM : addio definitivo allo slot fisico su Air e modelli Pro, segno della transizione completa verso la SIM digitale.

: addio definitivo allo slot fisico su Air e modelli Pro, segno della transizione completa verso la SIM digitale. Aumenti di prezzo su tutta la gamma: Apple potrebbe distribuire l’impatto dei dazi anche fuori dagli USA

iPhone 17

Il modello base resta il cuore della gamma ed è quello che più di ogni altro deve bilanciare prezzo, prestazioni e design. Con iPhone 17 Apple fa pochi ritocchi di sostanza. Il risultato sarà un telefono che punta a restare la scelta più popolare ma che per effetto delle novità introdotte sui modelli Pro, perderà contatto con il vertice della gamma.

Display OLED da 6,3 pollici : lo schermo cresce leggermente rispetto alla generazione precedente, offrendo una superficie più ampia senza compromettere la maneggevolezza.

: lo schermo cresce leggermente rispetto alla generazione precedente, offrendo una superficie più ampia senza compromettere la maneggevolezza. Doppia fotocamera da 48 MP : il sensore principale è affiancato da un ultragrandangolo, soluzione che garantisce versatilità negli scatti quotidiani.

: il sensore principale è affiancato da un ultragrandangolo, soluzione che garantisce versatilità negli scatti quotidiani. Design in alluminio con retro opaco : linee essenziali e materiali resistenti, accompagnati da nuove varianti di colore come viola e azzurro.

: linee essenziali e materiali resistenti, accompagnati da nuove varianti di colore come viola e azzurro. Prezzo stimato 979 euro: posizionamento che mantiene il modello base accessibile pur con aggiornamenti significativi.

iPhone 17 Air

La vera novità di questa generazione è iPhone 17 Air, un modello completamente nuovo che inaugura una linea tutta sua. Apple ha deciso di puntare su leggerezza estrema e design ultrasottile, senza però rinunciare alle tecnologie di ultima generazione. Un telefono pensato per chi vuole distinguersi e cerca la massima portabilità, anche a costo di qualche compromesso sull’autonomia e sul comparto fotografico.

Design ultrasottile da 5,5 mm : lo smartphone più sottile mai realizzato da Apple, con soli 145 grammi di peso, pensato per chi privilegia leggerezza ed estetica.

: lo smartphone più sottile mai realizzato da Apple, con soli 145 grammi di peso, pensato per chi privilegia leggerezza ed estetica. Display OLED da 6,6 pollici a 120 Hz : nonostante lo spessore ridotto, lo schermo rimane ampio e con animazioni fluide grazie al refresh rate elevato.

: nonostante lo spessore ridotto, lo schermo rimane ampio e con animazioni fluide grazie al refresh rate elevato. Fotocamera singola da 48 MP : una scelta minimalista che privilegia compattezza e semplicità, rinunciando all’ultragrandangolo.

: una scelta minimalista che privilegia compattezza e semplicità, rinunciando all’ultragrandangolo. Batteria da circa 3100 mAh : autonomia ridotta per contenere lo spessore, ma supportata da nuove tecnologie che ne estende l’autonomia.

: autonomia ridotta per contenere lo spessore, ma supportata da nuove tecnologie che ne estende l’autonomia. Chip A19 con GPU depotenziata : garantisce comunque prestazioni elevate, pur distinguendosi dai modelli Pro in termini di potenza grafica.

: garantisce comunque prestazioni elevate, pur distinguendosi dai modelli Pro in termini di potenza grafica. Prezzo stimato 1.099 dollari (1159 €): superiore al modello base e ad iPhone 16 Plus che sostituisce, giustificato dall’inedito design ultrasottile.

iPhone 17 Pro e Max

Con gli iPhone 17 Pro Apple alza il tiro, puntando tutto su prestazioni e design. È il modello che introduce il processore più potente e la fotocamera più evoluta. Novità importanti anche nel design che cambia in maniera importante come si noterà dal dorso restilizzato con un blocco fotocamera che si estende per tutta la larghezza.

Cornici sottili con tecnologia metalens : riduce la Dynamic Island e rende l’esperienza visiva ancora più immersiva.

: riduce la Dynamic Island e rende l’esperienza visiva ancora più immersiva. Chip A19 Pro a 2 nm : nuovo standard di efficienza e prestazioni, capace di ottimizzare sia la velocità che i consumi energetici.

: nuovo standard di efficienza e prestazioni, capace di ottimizzare sia la velocità che i consumi energetici. Vetro opaco anti-riflesso e dorso in arancio rame : migliora la leggibilità all’aperto e porta con sé nuove opzioni cromatiche, più originali e meno convenzionali.

: migliora la leggibilità all’aperto e porta con sé nuove opzioni cromatiche, più originali e meno convenzionali. Tripla fotocamera da 48 MP : nuova configurazione con zoom ottico fino a 8x (possibile solo su iPhone 17 Pro Max) e registrazione video in 8K.

: nuova configurazione con zoom ottico fino a 8x (possibile solo su iPhone 17 Pro Max) e registrazione video in 8K. Telaio in alluminio con inserto in vetro : addio al titanio, scelta che potrebbe rendere il telefono più leggero e versatile.

: addio al titanio, scelta che potrebbe rendere il telefono più leggero e versatile. Batteria con una capacità largamente superiore : iPhone 17 Pro autonomia simile a quella di iPhone 16 Pro Max.

: iPhone 17 Pro autonomia simile a quella di iPhone 16 Pro Max. Chip A19 Pro con 12 GB di RAM: prestazioni spinte al massimo, con migliorata dissipazione termica e autonomia record.

iPhone 17 Pro Max

Chi invece vuole davvero il massimo dovrà guardare a iPhone 17 Pro Max. Come accaduto al tempo di iPhone 12 Pro e poi ancora di più con iPhone 15 Pro, abbiamo qui funzioni fotografiche differenti.

Zoom ottico progressivo su sensore da 48 MP : nuova configurazione, con tecnologie innovative per stabilizzazione.

: nuova configurazione, con tecnologie innovative per stabilizzazione. Batteria da 5088 mAh : la più capace mai vista su un iPhone.

: la più capace mai vista su un iPhone. Prezzo stimato da 1479 euro: il modello più costoso, pensato per chi vuole il massimo in termini di tecnologia e funzioni fotografiche.

Connclusioni

Macitynet seguirà l’evento Awe Dropping in diretta, pubblicando aggiornamenti e articoli man mano che le notizie saranno annunciate. Al termine della presentazione continueremo la copertura con tutti i dettagli tecnici, gli approfondimenti e i retroscena per offrire un quadro completo delle novità. Vedremo se Apple sarà stata capace di sorprenderci, smentendo questo articolo-