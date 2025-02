I designi CAD degli iPhone 17 e la misteriosa placca rossa

Pubblicità

Ormai sembra proprio definito: gli iPhone del 2025 avranno tutti, un particolare, prominente e mai visto (tranne che per iPhone 17) segno distintivo: la fotocamera posteriore.

Dopo settimane di indiscrezioni sono apparsi, infatti, questa notte i disegni CAD di tutti i modelli, dall’iPhone 17 Air (la versione sottile), per finire con iPhone 17 Pro e 17 Pro Max, passando ovviamente per il già menzionato iPhone 17.

La pubblicazione, su X a cura del solito Majin Bu, non dice tantissimo di nuovo, ma mostra per prima volta tutti i dispositivi dal lato del dorso, uno in fila all’altro e a quanto pare il design è accurato. La conferma, come spiega anche il sito americano MacRumors, arriva anche da diverse altre fonti, come Fixed Focus Digital, Ice Universe e Digital Chat Station.

Nelle immagini vediamo da sinistra iPhone 17 Air con la sua lente singola collocata su uno scalino rilevato, dietro al quale si nasconde parte dell’elettronica, collocata in quel punto probabilmente per permettere al telefono di presentare un profilo sottilissimo.

iPhone 17 Lineup CAD pic.twitter.com/xednTkpJnq — Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 23, 2025

Poi vediamo l’iPhone 17 che non pare avere molte diversità da iPhone 16. Molto diversi sono invece iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max che hanno una barra simile ma più larga a quella di iPhone 17 Air, e di cui ha già parlato alcune ore fa il leaker Sonny Dickson ma di cui si sta discutendo da settimane.

Nel disegno CAD vediamo anche uno strano elemento colorato in rosso. Secondo Fixed Focus Digital, che parla spesso su Weibo, si tratta della parte in vetro del dorso, necessaria per garantire la ricarica wireless. Intorno e sopra c’è invece una parte in metallo.

In pratica, spiega il leaker, Apple intende abbandonare il Titanio e adottare una costruzione metà in vetro e metà in alluminio, aumentando così la resistenza del dispositivo. In pratica tutta la parte superiore, barra inclusa, sarebbe in metallo, sotto resterebbe una necessaria parte in vetro.

Questa barra, il design del dorso in materiali misti, differenzierebbero notevolmente il modello non Pro dai modelli Pro che a questo punto sarebbero anche più leggeri (meno vetro e poi alluminio al posto del titanio). Il modello Air sarebbe simile ai Pro per il mix di materiali ma adotterebbe il titanio e non l’alluminio.

L’iPhone 17 base dovrebbe mantenere, come afferma anche MacRumors, il design della fotocamera già visto nella serie iPhone 16, contribuendo a differenziare ulteriormente le versioni premium da quelle standard.