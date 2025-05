Nintendo denuncia Genki per aver anticipato Switch 2

Nintendo ha deciso di citare in giudizio Genki, l’azienda che ha mostrato in anteprima il mockup di Nintendo Switch 2. Chi ben ricorda, saprà che al CES 2025 venne praticamente mostrato un modello di console che, seppur non funzionante, corrispondeva esteticamente a quella reale che Nintendo avrebbe svelato a distanza di pochi giorni e poi ufficialmente con tutti i dettagli a inizio aprile.

Adesso, con un reclamo formale depositato lo scorso venerdì, Nintendo sta accusando il produttore di accessori Genki di aver violato il marchio. Non solo, le accuse parlano di concorrenza sleale e pubblicità ingannevole, sostenendo che Genki abbia “avviato una campagna strategica volta a sfruttare l’interesse del pubblico per la console di nuova generazione di Nintendo”.

Secondo la multinazionale di Kyoto, Genki ha promosso accessori dichiarando la loro compatibilità con la Switch 2 nonostante non avesse alcun accesso ufficiale alla console, utilizzando oltretutto il logo di Nintendo per tale scopo.

Dopo i primi articoli di gennaio che riportavano la presenza di mockup della Switch 2 al CES e la diffusione di un video con un presunto rendering 3D, Nintendo aveva chiarito – come riporta IGN – che né l’hardware né le immagini erano ufficiali.

Genki aveva inizialmente lasciato intendere di possedere una vera Switch 2, salvo poi affermare in un post su X il contrario. Nintendo sostiene che le dichiarazioni di Genki fossero contraddittorie e incoerenti, ma che l’azienda abbia comunque continuato a presentare i propri accessori come pienamente compatibili con la Switch 2 non appena il nuovo modello sarebbe arrivato sul mercato.

Non sono mancate le dichiarazioni di Genki, che ribadisce di essere sempre rimasta un’azienda indipendente, dedicata alla creazione di accessori di gioco innovativi per la community di appassionati. L’azienda si è detta fiera dei risultati ottenuti, convinta della qualità e dell’originalità dei propri prodotti.

Senza entrare nei dettagli, Genki ha annunciato di proseguire con le consegne degli ordini in corso e di prepararsi a presentare le ultime novità nel corso di PAX East, in programma questa settimana. Ricordiamo che i preordini di Nintendo Switch 2 sono già iniziati, con le consegne che partiranno dal 5 giugno prossimo.

Su Amazon sono disponibili la vetrina per ordinare solo la console Swtich 2 e anche la pagina per il bundle console più Mario Kart World: nel momento in cui scriviamo non risultano disponibili, ma la situazione potrebbe cambiare man mano che si avvicina la data di lancio.

Gli articoli di macitynet che parlano di Nintendo sono disponibili da questa pagina. Tutte le notizie che parlano di console e videogiochi sono disponibili a partire dai rispettivi collegamenti.