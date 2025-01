Finalmente il brevetto che ci darà l’iPhone senza notch

Pubblicità

Grazie a un brevetto Apple da poco scoperto, l’area nera intorno alla camera frontale di iPhone, il cosiddetto notch, potrebbe presto diventare un ricordo. La prospettiva, che cancellerebbe una delle critiche più frequenti (e anche in parte sensate) del mondo Android all’indirizzo del telefono Apple è in un brevetto scoperto in questi giorni e che si presenta, se non altro, come molto promettente in questa ottica.

La soluzione che porterebbe ad un sogno coltivato da anni, nasce dalla scoperta di come ovviare al problema che determina la presenza dell’ovale privo di pixel. Il notch, ridotto e poi mascherato con l’invenzione della Dyamic Island, esiste perché dietro di esso si trovano due elementi fondamentali per il funzionamento di FaceID: il trasmettitore ad infrarosso e il ricevitore.

Queste due componenti per funzionare hanno necessità di far passare la luce con efficienza, cosa impossibile se di fronte ci sono dei pixel, a loro volta necessari per produrre l’immagine sullo schermo.

Apple, come nota Patently Apple che ha scoperto il brevetto, avrebbe pensato di rimuovere in maniera selettiva i subpixel (gli elementi rosso, ciano e verde che formano il pixel e la cui luce mixata in varia misura genera il colore del pixel) presenti nell’aerea dei sensori FaceID. In questo modo, anche in conseguenza della eliminazione dei circuiti corrispondenti, la luce infrarossa passerebbe liberamente.

Chi guarda lo schermo non si accorgerebbe praticamente di nulla perché Apple eliminerebbe i subpixel con una logica specifica: solo quello adiacente ad un subpixel dello stesso colore lascerebbe spazio alla luce. In pratica l’immagine resterebbe inalterata, anche considerando che in quella zona insiste e insisterà la Dynamic Island.

Anche l’eliminazione, conseguente e corrispondente, del reticolo dei sensori touch non dovrebbe dare problemi. Parliamo infatti di modifiche che agiscono a livello di sub-pixel e la sensibilità del display resterebbe inalterata.

Quando Apple però riuscirà ad introdurre l’iPhone senza notch? Difficile da dire. Un analista nei mesi scorsi aveva previsto che una delle novità di iPhone 17 sarebbe stato una tacca molto più piccola. Potrebbe quindi essere questo il modello sul quale debutterà il brevetto.

In effetti da quello che sappiamo il nuovo iPhone di fine 2025, tra nuove fotocamere, nuovi materiali e il nuovo iPhone 17 Air, potrebbe avere tante novità ed essere significativamente diverso da iPhone 15 e iPhone 16. La (quasi) eliminazione del notch si inserirebbe alla perfezione nell’ottica di Apple che vorrebbe usare il nuovo modello per rinvigorire vendite che al momento, secondo gli analisti, non sembrano entusiasmanti.

