In iPhone 18 Pro il Face ID scomparirà sotto il display

Il rumor non è certo di oggi, ma la probabilità che diventi realtà è in vertiginoso aumento. Stiamo parlando dell’arrivo del Face ID sotto il display che secondo un leaker cinese supportato da fonti autorevoli sarebbe ormai molto vicino ad essere introdotto.

Secondo un post su Weibo di Digital Chat Station, utente che in qualche occasione in passato ha dimostrato di avere agganci nel mondo dei partner di Apple nel settore (dando informazioni su iPhone 17 Air che sono poi state riprese e confermate largamente), a Cupertino si sarebbe finalmente iniziato a testare le componenti che servirebbero a minimizzare fino a farlo scomparire l’ovale nero che circonda il sensore e la fotocamera di iPhone.

A restare visibile sarebbe solo un piccolo foro, quello che serve per la videocamera. Tutto il resto, in particolare i sensori del sistema ad infrarossi che proiettano oltre 30.000 punti invisibili per mappare in profondità il volto finirebbero sotto il pannello OLED.

La tecnologia è tutt’altro che banale. Lo schermo deve essere trasparente ai raggi IR, cosa che i normali display non garantiscono visto che la luce viene dispersa o riflessa, compromettendo l’affidabilità del riconoscimento.

Anche se Digital Chat Station non lo dice (o non lo sa) potrebbe qui entrare in gioco un recente brevetto registrato da Apple.

La tecnologia in gioco

Si tratta di una tecnologia che consente di rimuovere in maniera selettiva i subpixel (gli elementi rosso, ciano e verde che formano il pixel e la cui luce mixata in varia misura genera il colore del pixel) presenti nell’area dei sensori FaceID. In questo modo, anche in conseguenza della eliminazione dei circuiti corrispondenti, la luce infrarossa passerebbe liberamente.

Chi guarda lo schermo non si accorgerebbe praticamente di nulla perché Apple eliminerebbe i subpixel con una logica specifica: solo quello adiacente ad un subpixel dello stesso colore lascerebbe spazio alla luce. In pratica l’immagine resterebbe inalterata, anche considerando che in quella zona insiste e insisterà la Dynamic Island.

Per quanto riguarda la fotocamera la tecnologia prescelta sarebbe quella alla base di una tecnica chiamata HIAA (Hole-In-Active-Area), che permette di creare micro-fori laser all’interno dell’area attiva dello schermo. Sviluppata da Samsung, questa tecnologia consente di ridurre l’impatto visivo della cam, senza sacrificare troppo la qualità del pannello OLED.

Il traguardo finale dovrebbe essere una fotocamera sotto lo schermo completamente invisibile, altra frontiera che – secondo fonti industriali – resta ancora in fase prototipale e ben lontana dal debutto.

Quando l’iPhone tutto schermo

L’iPhone senza area nera e con il solo foro per la fotocamera è previsto per i futuri iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, attesi nel 2026. Lo dice il leaker cinese supportato al sempre attendibile The Information, secondo cui i modelli Pro della generazione iPhone 18 adotteranno, appunto, un sistema Face ID completamente sotto lo schermo, lasciando visibile soltanto un piccolo foro per la fotocamera frontale.

I modelli standard, invece, secondo quanto riportato, continueranno a utilizzare l’attuale sistema con due fori per i sensori e uno per la fotocamera, nascosti all’interno della Dynamic Island. Se così fosse chi vuole un modello di base dovrà attendere la primavera del 2027 viste le nuove indiscrezioni che parlano di un lancio differenziato e spalmato su due anni: i modelli top in autunno e i modelli più economici nella primavera dell’anno successivo.

In pratica a fine 2026 avremo gli iPhone 18 Pro e forse Fold con il nuovo schermo. Nella primavera del 2027 gli iPhone 18 e iPhone 18e con schermo tradizionale e solo nel 2028, se non oltre, avremo la possibilità di comprare un iPhone meno costoso con questa importante novità.