iPhone 20, il ritorno di Project Bongo e dei tasti di nuova generazione

Per il ventesimo anniversario dell’iPhone, previsto nel 2027, Apple starebbe preparando una trasformazione radicale del design che toccherebbe anche un ambito di cui si è parlato in passato: il passaggio dai pulsanti meccanici a quelli allo stato solido.

Un’eredità lunga e complessa

La voce sull’intenzione di creare un iPhone “senza interruzioni”, in cui Bottone laterale, tasti volume e Azione e Controllo fotocamera siano integrati nel telaio, privi di corsa fisica ma capaci di restituire un feedback aptico realistico, non è nuova.

Il progetto, noto internamente come Project Bongo, risale infatti alle fasi di sviluppo dell’iPhone 15 Pro; venne a quanto pare accantonato per difficoltà tecniche legate alla sensibilità dei sensori e alla resa del tocco.

Ora, dice il leaker cinese Instant Digital, Apple avrebbe rilanciato l’iniziativa collegandola all’innovativo iPhone del XX anniversario e in questi giorni l’azienda avrebbe completato la verifica funzionale del sistema.

Questo telefono cui abbiamo già fatto cenno sarebbe caratterizzato da un display curvo su quattro lati, privo di cornici e aperture fisiche. In questo contesto, i pulsanti meccanici diventerebbero un ostacolo tecnico e un disturbo visivo.

Le superfici sensibili alla pressione, integrate nel vetro o nel metallo, potrebbero illuminarsi o cambiare comportamento in base al contesto, creando zone di interazione dinamiche. Si parla anche di un sistema audio tattile che sfrutterebbe il telaio per riprodurre suoni di click realistici, combinati con un algoritmo di compensazione AI per adattare tonalità e intensità.

Non solo iPhone

Sappiamo anche che in Apple c’è un obiettivo più ambizioso: portare la tecnologia allo stato solido su tutta la gamma di prodotti compresi iPad e Apple Watch.

La prospettiva di eliminare completamente parti mobili va oltre l’estetica: significa maggiore resistenza e una migliore protezione contro polvere e acqua.

I pulsanti a stato solido offrirebbero anche il vantaggio di azzerare l’usura meccanica e di distinguere tra una pressione leggera e una più decisa, potendo servire così ad attivare funzioni diverse.