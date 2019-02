iPhone 7 Plus 128 GB su Amazon prezzo stracciato: 649 €

Da qualche settimana su Amazon sono disponibili tutti i prodotti ufficiali della Mela: la tregue tra i due colossi ha portato ai risultati sperati, ossia poter acquistare smartphone iOS a prezzi più basso rispetto al listino ufficiale, senza rinunciare a tutte le garanzie logistiche offerte da Amazon. Un esempio è iPhone 7 Plus, che nella versione da 128 GB, e nella colorazione oro, viene proposto in catalogo a 649 euro, quindi 140 euro in meno rispetto a quanto lo vende Apple e anche meno di quanto costa presso diversi altri venditori on line.

Altro bonus rispetto a chi vende, ad esempio, su eBay è che acquistare da Amazon comporta politiche di reso molto più generose e flessibili e la ferrea garanzia che stiamo parlando di prodotti ufficiale, con garanzia ufficiale. In pratica è come acquistare da Apple, ma con politiche migliori. In pratica che il dispositivo non vi piaccia o non vi soddisfi, lo rispedite “costo zero e senza questioni” in un battibaleno.

Per chi volesse acquistare iPhone 7 Plus 128 GB, ha quindi certamente convenienza a rivolgersi ad Amazon, dove attualmente viene proposto, a 649 euro visto che stiamo parlando di un terminale a tutt’oggi validissimo, consigliato a chi preferisce display di grandi dimensioni, da 5,5 pollici. Rispetto ad un iPhone di precedente generazione, oltre alle novità hardware, abbiamo anche una doppia fotocamera posteriore, che assicura foto e video di qualità, che nulla hanno da temere rispetto a molti altri top di gamma.

Clicca qui per comprare iPhone 7 Plus 128 GB a 649 euro.