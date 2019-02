Apple e Alipay abbattono il costo di acquisto di iPhone in Cina

Apple non è stata con le mani in mano: dopo la lettera di Cook sulle vendite iPhone inferiori alle previsioni e alla presentazione dei risultati finanziari, Cupertino ha avviato una imponente serie di iniziative e promozioni per sostenere le vendite di iPhone in tutto il mondo e in particolare in Cina.

Ora nel Paese del Dragone la collaborazione tra Apple e Alipay permette agli utenti di acquistare iPhone al prezzo mensile più basso mai visto in Cina. Come indica il nome Alipay è una piattaforma di pagamento mobile del gruppo Alibaba, molto popolare nel Paese.

Grazie all’accordo tra Apple e Alipay gli utenti possono acquistare iPhone su Apple Store online suddividendo il costo totale in rate mensili più piccole lungo l’arco di 24 mesi. Si tratta di un finanziamento a tasso zero con l’unico vincolo minimo di spesa pari a 4.000 yuan, vale a dire circa 520 euro.

In questo modo i clienti possono comprare un nuovo iPhone, a partire dai modelli di ultima generazione iPhone XR, XS e XS Max, fino ad arrivare a iPhone 8 che in Cina costa 5.099 yuan, circa 670 euro. Secondo quanto rileva The Wall Street Journal si tratta del prezzo mensile più basso di sempre per l’acquisto di iPhone in Cina.

Ricordiamo che una operazione simile è stata lanciata anche in Australia negli scorsi giorni ma in questo caso è anche possibile finanziare importi inferiori scegliendo anche un periodo inferiore ai 24 mesi. In praticamente tutti i paesi del mondo in cui Apple è presente è attiva da tempo la permuta, con il ritiro e valutazione di un vecchio iPhone a partire da iPhone 7 in poi, per lo sconto sull’acquisto di un nuovo modello.

Su macitynet.it trovate tutte le notizie su iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR e in generale sugli iPhone 2018.