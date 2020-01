Galaxy S20+ e Ultra già fotografati accanto a Galaxy Buds+

E’ ormai imminente la presentazione della prossima line up di Galaxy S20, e in queste ore appaiono in rete quelle che sembrano le primissime immagini ufficiali del prodotto, fotografato accanto agli auricolari senza fili Galaxy Buds+.

Se il ritmo dei leaks è questo, è facile che prima dell’11 febbraio, data di presentazione del prodotto, l’utente scoprirà quasi tutto sui prossimi terminali della casa sud coreana. Già nei giorni scorsi sarebbero trapelati i prezzi, adesso quella che sembra essere una foto ufficiale.

E’ il noto leaker Evan Blass a condividere un nuovo scatto che raffigura il dispositivo accanto alle Galaxy Buds+, che dovrebbero essere gratuite per chi preordinerà l’S20+ o l’S20 Ultra.

La nuova foto non mostra completamente il dispositivo, ma dettaglia la parte superiore posteriore del terminale, dove insiste il reparto fotografico. Lo scatto sembra confermare gran parte di ciò che in passato è stato avvistato in alcune foto apparse in rete, tra cui il set di telecamere che includono uno “zoom spaziale” 100X su Galaxy S20 Ultra.

Oltre alle fotocamere, che includono un sensore da 108 megapixel sul modello Ultra, la gamma Galaxy S20 dovrebbe rappresentare un aggiornamento anche per quanto concerne il processore, che dovrebbe essere lo Snapdragon 865, oltre ad offrire configurazioni fino a 16 GB di RAM e display a 120Hz.

I Galaxy Buds+, invece, potrebbero aver migliorato la durata della batteria e la qualità delle chiamate, senza cambiare il fattore forma. Importante notare che la famiglia di Galaxy S20 dovrebbe abbandonare il jack per le cuffie, anche se nella confezione dovrebbe essere presente un adattatore per cuffie.