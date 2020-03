iPhone 9 arriverà anche nella variante da 5,5″?

Da tempo si vocifera dell’iPhone 9, dispositivo che, secondo indiscrezioni, avrebbe già dovuto essere presentato ma la cui uscita è stata rinviata per via della pandemia coronavirus. Una nuova indiscrezione – riportata da 9to5Mac – riferisce che l’iPhone 9/iPhone SE 2 sarà disponibile non solo nella variante da 4,7″ ma anche in quella da 5,5″, proponendo in pratica dispositivi sulla falsariga di iPhone 8 e iPhone 8 Plus.

Il sito statunitense riferisce voci secondo le quali Apple avrebbe intenzione di proporre dunque anche una versione con display più grande, un iPhone 9 Plus; per mantenere i costi e proporre un dispositivo (relativamente) “low cost”, saranno sfruttati display LCD, lunette più spesse e il tradizionale tasto Home con Touch ID.

Benché il design dovrebbe rimanere simile a quello dell’iPhone 8, sul versante processore si sfrutterà il SoC A13, lo stesso dell’iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. Non si conosce ancora nulla dei costi ma indiscrezioni riferiscono di prezzi che, negli USA, dovrebbero partire da 399$ per la versione da 4,7″ e da 499$ per quella da 5,5″.

Secondo 9to5mac in una beta d iOS 14 sulla quale i redattori avrebbero avuto modo di mettere le mani, vi sono riferimenti a nuovi iPhone da 4,7″ e 5,5″ con Touch ID.

A inizio di questo mese è circolata voce secondo la quale l’iPhone 9 era nella fase finale di verifica per la produzione, uno degli ultimi passaggi di esame e controllo prima di attivare la produzione industriale. Le operazioni sarebbero in corso in uno stabilimento di assemblaggio di Zhengzhou in Cina, indicazione che fa immediatamente pensare alla mega città fabbrica di Foxconn, tra le più moderne e grandi al mondo per l’assemblaggio di smartphone, e in particolare degli iPhone per conto di Apple.

Per tutto quello che c’è da sapere sugli iPhone 11 e 11 Pro attuali rimandiamo a questo approfondimento di macitynet. Per i nuovi modelli in arrivo quest’anno invece è possibile consultare questo articolo per iPhone SE 2 o meglio iPhone 9 come probabilmente si chiamerà il terminale economico atteso entro i primi mesi di quest’anno, invece tutto quello che è emerso finora sugli iPhone 12 5G è riassunto in questo articolo.