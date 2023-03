iPhone domina incontrastato le vendite smartphone 2022

iPhone continua a essere lo smartphone più venduto al mondo, con le diverse versioni del dispositivo Apple che occupano ben otto dei primi dieci terminali nelle classifiche di vendita globali per il 2022: al primo posto non troviamo i più recenti iPhone 14 (base o pro) bensì il modello base del 2022 iPhone 13, ma non è l’unica sorpresa della classifica.

La linea di iPhone di Apple è stata costantemente popolare tra i consumatori, con modelli che spesso appaiono in cima alle liste di vendita. In una nuova classifica mondiale degli smartphone più venduti nel 2022, con iPhone Apple è riuscita a dominare ancora una volta.

Secondo la top 10 stilata da Counterpoint Research degli smartphone più venduti, studio che utilizza i dati del Global Monthly Handset Model Sales Tracker, gli iPhone occupano otto dei 10 posti disponibili, oltre ad occupare l’intero podio.

Nella classifica, iPhone 13 è stato il primo con una quota del 5% del mercato durante tutto l’anno, seguito dal 2,6% di iPhone 13 Pro Max e dall’1,7% di iPhone 14 Pro Max. iPhone 13 Pro si è piazzato al quinto posto con l’1,6%, mentre iPhone 12 risulta essere sesto all’1,5%. Ancora, l’iPhone 14 settimo all’1,4% e iPhone 14 Pro ottavo all’1,2%. iPhone SE 2022 completa la lista dei dispositivi Apple nella top 10, raggiungendo il nono posto con l’1,1%.

L’unico altro fornitore in lista è Samsung, con il rivale di lunga data ha agguantato il quarto posto con l’1,6% del Galaxy A13 e il decimo con il Galaxy A03 all’1,1%.

La prestazioni di vendita di iPhone 13 risultano ancor più straordinarie se si pensa al fatto che è risultato al primo posto nelle vendite da gennaio ad agosto, prima di scendere a un rispettabile quarto posto. Counterpoint riferisce anche che è stato lo smartphone più venduto in mercati tra cui Cina, Regno Unito, Stati Uniti, Germania e Francia. Anche in Italia i primi numeri del 2023 fanno ben sperare per Apple.

La classifica segna anche una svolta interessante: è la prima volta che una variante Pro Max raggiunge volumi di vendita più alti di altri modelli della stessa generazione, con l’iPhone 14 Pro Max che ha raggiunto questo primato nei mesi da settembre a novembre. Questo si legge nel rapporto:

I risultati del 2022 rispecchiano classifiche simili per il 2021, quando Counterpoint aveva testimoniato come iPhone fosse riuscito ad assicurarsi sette posizioni nella lista dei top 10, incluso il blocco delle prime cinque posizioni. Se siete alla ricerca del miglior iPhone da acquistare vi consigliamo di dare prima una lettura a questo nostro approfondimento.