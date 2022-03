iPhone tocca un nuovo record di produzione a fine 2021

Dispositivi ben calibrati per specifiche e prezzo, gestione marketing e catena di approvvigionamento allo stato dell’arte: la corazzata Apple ha sfruttato ogni suo ingranaggio nell’ultimo trimestre 2021 raggiungendo un nuovo record di produzione iPhone stimato in 85,5 milioni di unità.

Lo rivela un nuovo report di TrendForce che descrive le ragioni del successo di Cupertino. Qui di seguito riportiamo alcuni estratti tradotti in italiano:

«Dopo aver presentato la serie iPhone 13 a settembre, Apple ha iniziato ad aumentare in modo aggressivo le spedizioni di questi nuovi dispositivi per soddisfare la domanda del mercato. Grazie ai suoi ritmi di vendita e marketing frenetici, Apple è stata in grado di occupare il primo posto nella classifica trimestrale dei marchi di smartphone per quota di mercato di produzione per molti quarti trimestri e il 4Q21 non ha fatto eccezione».

Da qui si arriva al nuovo record di produzione iPhone raggiunto nell’ultimo trimestre 2021 «Oltre a mantenere la sua prima posizione nella classifica dei marchi del quarto trimestre, Apple ha aumentato la produzione trimestrale di iPhone a un nuovo record di 85,5 milioni di unità, con un aumento del 66,0% su base trimestrale».

Il report elogia anche la strategia di prezzo di Apple, con un posizionamento di mercato per iPhone 13 ritenuto ragionevole dagli utenti, sostenuto anche dalle riduzioni di prezzo dei modelli precedenti. Ma se la macchina perfettamente oleata di Cupertino ha funzionato a pieno regime senza commettere errori, il merito del successo è dovuto anche allo spazio libero di mercato e manovra lasciato da Huawei implosa a causa del bando statunitense.

Dall’inizio del blocco USA e nel corso dei mesi seguenti gli ordinativi di smartphone Huawei si sono trasformati in ordinativi iPhone, secondo gli analisti di TrendForce. Si stima che la produzione annua di iPhone nel 2021 abbia raggiunto 233 milioni di unità, ben al di sopra quindi dei quasi 200 milioni di terminali prodotti nel 2020. Questa crescita sostenuta è per lo più attribuita alla forte espansione di mercato di Apple in Cina che è passata da una quota di mercato del 10% al 16%.

Il prossimo modello atteso è iPhone SE di terza generazione (qui tutto quello che sappiamo finora): si prevede che contribuirà a sostenere le vendite nei prossimi mesi con la prima alternativa a prezzo più abbordabile per un iPhone 5G.

