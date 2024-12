Per AI su iPhone Apple tratta con due colossi in Cina

Pubblicità

Fin da marzo si riteneva che per portare le funzioni di Intelligenza Artificiale AI su iPhone in Cina Apple avesse già siglato un accodo con Baidu, ma solo recentemente si è scoperto che in realtà la firma non c’è mai stata, e ora emergono trattative in corso tra Apple con ByteDance (TikTok) e Tencent.

Anche se questo vale per praticamente qualsiasi società USA, si tratta di un momento molto delicato per iPhone e Apple in Cina. Mentre gli avversari sono già pronti con funzioni AI sui loro dispositivi, nel mercato smartphone più grande al mondo Apple è in ritardo.

A questo si aggiunge una forte crescita nelle vendite di terminali dei marchi cinesi, su tutti Huawei con una rimonta spettacolare, che ormai prosegue da mesi, mentre le vendite iPhone, fino a prima dell’arrivo degli ultimi modelli, hanno perso lo smalto di un tempo.

L’assenza di funzioni AI in Cina rischia di peggiorare la situazione. L’accordo con Baidu sarebbe saltato, secondo The Information, sia per problemi tecnici di integrazione tra le piattaforme sia per le richieste sui dati degli utenti iPhone per addestrare i modelli AI di Baidu.

Le leggi in Cina impongono che le funzioni AI devono essere approvate dal Governo prima del rilascio al pubblico, di fatto obbligando le società estere a collaborare con un partner locale. Dalla globalizzazione perseguita per decenni, fino alla recente contrapposizione tra USA e Cina emergono situazioni paradossali.

Così mentre TikTok rischia il bando dagli USA, Apple tratta con la società proprietaria del social ByteDance per portare funzioni AI su iPhone in Cina: secondo le fonti citate da Reuters Cupertino starebbe trattando anche con Tencent. In entrambi i casi si tratta delle fasi iniziali e dunque tutto potrebbe ancora succedere.

