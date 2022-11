iPhone 14 Pro, ordinando su Apple Store non arriva per Natale

Il prossimo Natale non sarà certo ricco di iPhone 14 Pro (qui la nostra recensione): le date di consegna previste su Apple Store online, anche a volerlo acquistare oggi, slittano infatti a dopo le festività. Continua dunque la ridotta capacità produttiva di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max in conseguenza dei blocchi per Covid nella città fabbrica Foxconn di Zhengzhou. Le autorità locali hanno persino invitato ex militari in pensione a intervenire per sopperire alla mancanza di forza lavoro.

Basta dare uno sguardo allo store Apple online per accorgersi delle tempistiche. Se si prova a ordinare adesso un iPhone 14 Pro, o un Pro Max, nella maggior parte dei casi si dovrà attendere il 28 dicembre prossimo per riceverlo a casa, in altri casi viene indicato genericamente un tempo di attesa di 5 settimane, anche questo oltre Natale.

Il problema, naturalmente, non si riflette soltanto nei nostri confini. Anche lo store USA di Apple negli Stati Uniti ha tempi di spedizione simili, dove le consegne slittano fino a 6 settimane e tutti i modelli di iPhone 14 Pro risultano essere disponibili per la consegna solo dal 27 dicembre.

I ritardi confermano le aspettative degli analisti secondo cui i modelli di iPhone 14 Pro di Apple non saranno all’altezza delle precedenti stime di spedizione per l’anno in corso, a seguito dei blocchi presso la principale fabbrica Foxconn in Cina, dove vengono assemblati i dispositivi.

Foxconn dovrebbe essere in grado di spedire 79 milioni di unità nel trimestre in corso, in calo rispetto alla precedente stima di 85 milioni, e ciò per via delle severe restrizioni COVID-19 imposte alla fabbrica di Zhengzhou nelle ultime settimane.

Guardando al futuro, Morgan Stanley prevede una produzione superiore al solito nei primi mesi del 2023 per compensare la domanda rimasta inevasa durante il periodo dello shopping natalizio. Nel frattempo, le operazioni presso la struttura di Zhengzhou sono già riprese, con i lavoratori che sono tornati nello stabilimento durante il fine settimana, mentre Foxconn cerca di recuperare il terreno perduto.

Discorso totalmente differente, invece, per iPhone 14 standard, le cui consegne sembrano essere più veloci: se provate a ordinarne uno adesso le consegne sono previste già entro una settimana.

Tutto quello che c’è da sapere sui nuovi iPhone 14 standard e modelli Pro è disponibile ai rispettivi collegamenti.