IPhone, come farlo durare più a lungo: il pulsante da premere ogni giorno

C’è un sistema che non tutti conoscono e che è davvero salvifico quando si parla di durata del proprio iPhone

A chi non capita dopo un po’ che ha un iPhone che perda quella velocità di un tempo, il dispositivo inizia inesorabilmente a rallentarsi, con tutte le conseguenze che questo comporta. Non tutti sanno che c’è un trucco perfetto per evitare che questo accada e per far essere più “longevo” il proprio dispositivo.

Conoscere questa sorta di trucco aiuterà a dare linfa vitale al proprio iPhone, aiutandolo a funzionare come il primo giorno.

IPhone, come prendersi cura di questo dispositivo

E’ probabile che quando il cellulare inizia a funzionare in modo lento sia un problema di cache, quella parte di memoria che serve per ogni attività e che però è la causa dei rallentamenti del proprio dispositivo, con ii conseguente mal funzionamento di ogni cosa.

Proprio come avviene per il computer, anche per i cellulari è fondamentale svuotare le cache periodicamente, per l’iPhone è un’operazione da cui non si dovrebbe prescindere. Soltanto un intervento mensile di pulizia può aiutare a salvaguardare la salute del proprio dispositivo e, dunque, il suo corretto funzionamento.

La prima cosa da fare è ricordarsi di spegnere o riavviare l’iPhone di tanto in tanto, questo è un primo modo per resettare in maniera soft il proprio dispositivo, riuscendo a liberarlo da file temporanei e dati di cache che si sono cumulate in una giornata. Ma la pulizia di cui si parlava, deve essere più “approfondita”. Questo perché la cache è uno spazio di archiviazione temporaneo che cumula davvero tanti dati e file, per l’iPhone questa non è unica. C’è la cache del browser, delle applicazioni, del sistema operativo, dunque si salvano una miriade di informazioni che, alla lunga, rallentano terribilmente il dispositivo.

Avere così tante cache è una sorta di plus dell’iPhone rispetto ad altri dispositivi, perché consente agli utenti di proseguire una parte delle loro attività anche quando non c’è campo. Ma per la salute del dispositivo la cache va regolarmente pulita e svuotata, altrimenti questa miriade di dati – alla lunga – potrebbe “paralizzare” ogni cosa.

La cancellazione della cache dell’iPhone avviene in diversi modi, a seconda di quella che si deve pulire. Per tutte, comunque, bisogna accedere alle impostazioni e procedere manualmente per ogni applicazione, quindi arrivare ad app e procedere a cancellare i dati, scegliendo anche il periodo, dall’ultima ora fino a tutti i dati, a seconda di ciò che si desidera fare.