AirTag, una custodia per avere cinque anni di autonomia

È possibile sfruttare l’AirTag per poco più di un anno con una normale batteria CR2032 da 3V (facilmente sostituibile) ma l’autonomia effettiva della batteria dipende dall’utilizzo, dalle condizioni ambientali, dalle caratteristiche della batteria sostituiva e da molti altri fattori.

Se siete stanchi di sostituire la batteria ogni anno o avete bisogno di una durata maggiore, c’è un piccolo accessorio che potrebbe fare al caso vostro: un guscio che può ospitare e alimentare il tracker sfruttando due batterie AAA, utili per avere fino a cinque anni di autonomia. L’AirTag deve essere inserito nel box in questione senza la batteria a moneta CR2032 facendo in modo che i contatti sotto la copertura del tracker tocchino i terminali predisposti sull’astuccio. Dopo aver sistemato l’AirTag nell’astuccio basterà chiudere quest’ultimo con le viti in dotazione.

Sfruttando pile come le Energizer Ultimate Lithium (a lunga durata) si ottiene una capacità superiore rispetto alla batteria a bottone al litio CR2032 da 3 V che si inserisce normalmente nell’AirTag.

Protezione contro polvere e getti d’acqua

L’accessorio (qui i dettagli) è compatto, classificato come IP69 (a tenuta di polvere e protetto contro getti d’acqua) e consente di ospitare l’AirTag e due batterie AAA. Le dimensioni sono: 6 cm x 4 cm x 2cm. È più piccolo rispetto all’astuccio simile che avevamo indicato tempo addietro (e che sfrutta due batterie AA, più grandi come dimensioni, capacità e peso).

La custodia in questione è indicata da Elevation Lab come ideale per chi ha bisogno di sfruttare tracker per lunghi periodi, senza preoccuparsi di cambiare ogni anno la batteria, da lasciare ad esempio in un camper, una barca, all’interno di borse con oggetti di valore, ecc. Sul sito del produttore della custodia il costo è di 19,95$ acquistando una singola unità, 22,99$ acquistandone due e 39,99€ acquistandone quattro.

Qui trovate la nostra recensione dell’Airtag e tutti i dettagli da consocere prima dell’acquisto. Qui vi spieghiamo come usarli per tracciare oggetti preziosi e animali.