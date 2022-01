iPhone è lo smartphone più venduto al mondo nel quarto trimestre del 2021

iPhone è, ancora una volta, lo smartphone più venduto al mondo durante il quarto trimestre del 2021. Secondo un nuovo rapporto, comunque, il coronavirus e la carenza di scorte hanno colpito tutti i produttori.

Con il 22% di tutte le vendite di smartphone a livello globale, Apple ha superato la quota del 20% ottenuta da Samsung, diventando così il fornitore più popolare al mondo. Nuovi dati della società di ricerca Canalys affermano che la domanda di iPhone 13 ha portato Apple in cima dopo diversi trimestri al secondo posto.

Apple è tornata al vertice del mercato degli smartphone dopo tre trimestri, trainata dalle prestazioni stellari dell’iPhone 13. Apple ha registrato prestazioni iPhone senza precedenti nella Cina continentale, con prezzi aggressivi per i suoi dispositivi di punta che mantengono forte la proposta di valore

Chaurasia riferisce che Apple non è stata in grado di soddisfare la domanda di iPhone, tuttavia, a causa della carenza di componenti chiave. “Nei mercati prioritari”, Apple ha mantenuto tempi di consegna adeguati, ma in alcuni mercati i clienti hanno dovuto aspettare per mettere le mani sugli ultimi iPhone.

Secondo Nicole Peng, vicepresidente di Mobility di Canalys, la società di ricerca prevede che “ci vorranno anni prima che le principali fonderie aumentino significativamente la capacità di produzione dei chip”.

Secondo lo stesso rapporto, i marchi di smartphone stanno già innovando per sfruttare al meglio le attuali circostanze, modificando le specifiche dei dispositivi in ​​risposta ai materiali disponibili, avvicinandosi ai produttori di chip emergenti per assicurarsi nuove fonti per i circuiti integrati, concentrando le linee di prodotti sui modelli più venduti.

Mentre Apple è risultata essere in cima alla lista dei fornitori di smartphone per il quarto trimestre del 2021, tuttavia, le cifre sono risultate in calo rispetto allo stesso periodo del 2020, quando Apple aveva una quota del 23%, mentre Samsung al 17%.

Per il quarto trimestre 2021, dopo Apple e Samsung si è piazzata terza Xiaomi con il 12%, seguita da OPPO con il 9% e vivo con l’8%.

Apple non rilascia dati specifici sulle vendite di iPhone; tuttavia, separatamente, un recente rapporto di Counterpoint Research ha affermato che l’iPhone 13 è attualmente lo smartphone numero 1 più venduto in Cina.