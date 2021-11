iPhone 13 spinge le vendite di Apple in Europa e USA

Le vendite degli iPhone 13 sono iniziate il 24 settembre, così per circa una settimana rientrano nel penultimo trimestre del 2021, che per Apple corrisponde all’ultimo trimestre fiscale del 2021: questo ha contribuito a far incrementare la quota di mercato Apple negli smartphone sopratutto in Europa ma anche negli Stati Uniti.

Rispetto alla quota di mercato del 17,6% del terzo trimestre 2020, ora Apple registra il 22,1%, quindi una crescita del 24% anno su anno e del 5% rispetto al trimestre precedente.

Occorre però anche ricordare che i confronti con lo scorso anno risultano falsati perché iPhone 12 e iPhone 12 Pro sono stati commercializzati solo a partire da ottobre, mentre gli altri due modelli iPhone 12 mini e Pro Max sono arrivati solo a novembre, quindi l’inizio vendite di tutti i modelli del 2020 è arrivato solo nel quarto trimestre che per Apple corrisponde al primo trimestre fiscale 2021.

Il quadro può cambiare a seconda delle rilevazioni e delle società di analisi. Per IDC nel terzo trimestre Apple è riuscita a superare Xiaomi tornando a essere il secondo costruttore di smartphone nel mondo. Invece Counterpoint non fornisce i dati su scala globale, ma in Europa Xiaomi è cresciuta più di Apple, confermandosi secondo costruttore, mentre Cupertino rimane al terzo posto, anche se a distanza ravvicinata grazie alla spinta di iPhone 13.

Samsung rimane primo in classifica anche se perde vendite e quote di mercato sia anno su anno che rispetto al trimestre precedente. Negli Stati Uniti Apple ha sempre detenuto una quota di mercato maggiore negli smartphone, ma anche qui le vendite iniziali di iPhone 13 spingono la quota di Apple dal 39% del terzo trimestre 2020 al 42% di quest’anno. Negli USA cresce anche Samsung che rimane secondo costruttore alle spalle di Cupertino ma con una quota di mercato che passa dal 30% del 2020 al 25% attuale.

