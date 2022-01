Apple registra iPhone SE, iPad Air 2022 e non solo in Russia

L’introduzione di nuovi prodotti e dispositivi Apple si avvicina: in vista degli annunci e dell’inizio della commercializzazione, Apple ha effettuato la registrazione obbligatoria presso la Commissione Economica Eurasiatica (di cui fanno parte Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Russia e Tagikistan) contenente i codici di dispositivi oggi non presenti a listino, tra cui iPhone SE 5G, iPad Air 2022 e presumibilmente anche MacBook Air 2022.

Ricordiamo che in svariate occasioni in passato la registrazione obbligatoria in Russia per poter commercializzare dispositivi dotati di crittografia ha svelato in anticipo le mosse di Cupertino. I documenti pubblicati sembrano puntare a iPhone SE 5G in arrivo con i codici prodotto A2595, A2783 e A2784, come segnala il sito francese Consoma. Per quanto riguarda invece il nuovo iPad Air 2022 sono ben nove i codici prodotto identificati: A2588, A2589, A2591, A2696, A2757, A2759, A2761, A2766, and A2777.

Occorre però anche rilevare che si tratta di registrazioni commerciali generiche, che in molti casi non permettono di stabilire con sicurezza assoluta a quale dispositivo facciano riferimento. Oltre a iPhone SE e iPad Air 2022, secondo MacRumors tra le numerose registrazioni e codici prodotto avvistati nel registro in Russia si celerebbe anche il nuovo MacBook Air 2022 completamente rinnovato con processore Apple Silicon M2, previsto in arrivo entro la prima metà di quest’anno.

Nel caso di iPad Air 2022 è attesa l’implementazione di alcune specifiche e soluzioni già impiegati in iPad mini di ultima generazione, incluso il processore A15, fotocamera frontale migliorata con sensore da 12MP, obiettivo ultra grandangolare e messa a fuoco automatica anche nei video con Center Stage. Per tutti i dettagli è possibile consultare questo articolo di macitynet.

Invece iPhone SE 5G 2022 (terza generazione) è atteso con design identico a quello del modello attuale, ma con lo stesso processore A15 degli iPhone 13 e sopporto per la connettività 5G.