Cina, record di vendite iPhone nella Giornata dei Single

In Cina l’11 novembre si festeggiano i single e l’indipendenza da eventuali legami affettivi. Tutto nasce perché nella data è presente quattro volte il numero 1 (11.11), simbolo dell’individualità. La festa, nota come Guanggun – è per molti utenti l’occasione per dedicarsi allo shopping con offerte specifiche da colossi dell’e-commerce quali Alibaba, JD.com e Pinduoduo, offrono forti sconti su tutto.

CNBC riferisce che le vendite di iPhone in tale occasione hanno superano i 100 milioni di yuan (circa 15 milioni di dollari), in soli due secondi dall’inizio delle vendite scontate, partite il 10 novembre.

La Giornata dei Single è diventata il giorno nel quale gli utenti spendono di più, rispetto a qualsiasi altra nazione al mondo. È considerato una sorta di barometro dei consumi, e quest’anno è visto dagli analisti come un segnale di ripresa dopo mesi che la pandemia da coronavirus ha bloccato un po’ tutti i settori.

A favorire quest’anno le vendite di prodotti stranieri è stata anche l’impossibilità per molti cinesi di viaggiare a causa del lockdown.

A differenza del Black Friday e del Cyber ​​Monday delgi USA, il Singles’ Day in Cina non riguarda solo gli affari. Alibaba ha predisposto un gala annuale con esibizioni di celebrità per intrattenere gli acquirenti e vendite in live streaming, definito “shoppertainment”, un mix di shopping e intrattenimento per coinvolgere i clienti.