iPhone hackerato svela l’autore dell’attacco a North Stream?

Perché i russi sono così sicuri che il sabotaggio a North Stream sia opera di un sabotaggio americano con il contributo fattivo del Regno Unito? Grazie adun iPhone hackerato, quello di Liz Truss, ex premier britannica, allora minostro degli esteri. La vicenda che se confermata metterebbe in luce una falla non ancora scoperta di iCloud o una imprudenza della Truss, viene citata oggi da diversi giornali seguendo indizi seminati da una fonte che però diciamolo subito, non si può definire come del tutto affidabile: Kim Dotcom.

È stato infatti il controverso (eufemisticamente parlando) fondatore del defunto sito Megaupload, incriminato e incarcerato per avere promosso la pirateria e l’infrazione al copyright con il suo sito, a menzionare iPhone e iCloud come i pilastri che confermerebbero l’azione degli inglesi e degli americani.

In un tweet che vedete qui sotto Kim Dotcom scrive «come fanno i russi a sapere che il Regno Unito ha fatto esplodere la condotta di Norh Stream, in collaborazione con gli USA? Perchè Liz Truss ha usato il suo iPhone per mandare a Blinken un messaggio con scritto “È fatta” un minuto dopo che il gasdotto è esploso e prima che tutti gli altri lo sapessero. L’accesso admin di iCloud domina!”

How do the Russians know that the UK blew up the North Stream pipelines in partnership with the US?

Because @trussliz used her iPhone to send a message to @SecBlinken saying “It’s done” a minute after the pipeline blew up and before anybody else knew?

iCloud admin access rocks!

— Kim Dotcom (@KimDotcom) October 30, 2022