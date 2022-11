Google Play Games porta i giochi Android su PC in USA

Il colosso delle ricerche online annuncia che Google Play Games è arrivato sui computer PC Windows in più paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Messico, Brasile, Indonesia, Filippine, Malesia e Singapore. L’app, al momento disponibile in versione beta, permette agli utenti di giocare a una selezione di giochi Android sul PC con mouse e tastiera.

Ricordiamo che Google ha iniziato a testare l’app a Hong Kong, Corea del Sud e Taiwan a gennaio scorso e, in seguito, anche in Australia e Thailandia dopo aver promesso alla fine dello scorso anno che Google Play Games sarebbe arrivato su PC nel 2022.

Per provare l’app, Google spiega che l’utente avrà bisogno di un computer PC funzionante con Microsoft Windows 10 o versioni successive, una unità a stato solido con 10 GB di spazio libero, almeno una GPU Intel UHD Graphics 630 o una GPU comparabile, una CPU con quattro core fisici e 8 GB di RAM. I progressi dell’utente all’interno dei giochi si sincronizzeranno tra Android e PC, in modo da poter continuare a giocare su un altro dispositivo.

Al momento ci sono 85 videogiochi Android disponibili su Google Play Games che è possibile giocare su un computer PC Windows, come nota The Verge, anche se Google prevede di aggiungerne altri a breve. Il ventaglio di titoli include Cookie Run: Kingdom, WWE SuperCard e Just Dance Now. Questi sono tra i giochi degni di nota.

Ricordiamo che l’iniziativa di Big G per portare i giochi Android su Windows tramite Google Play Games è uno sforzo completamente separato e diverso dalla spinta di Microsoft di offrire app Android su Windows 11, che offre app scaricabili da Amazon Appstore.

Tutte le notizie di macitynet che parlano di dispositivi e universo Android sono disponibili a partire da questa pagina.