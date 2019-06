iPhone in sconto su Amazon; iPhone Xr 128 GB a 799€, iPhone XS 1044€, iPhone X 846€

Ieri vi abbiamo segnalato una lunga serie di iPad in sconto su Amazon. Oggi, diamo una occhiata agli iPhone a prezzo ribassato. Gli sconti che vi segnaliamo sono frutto di ribassi standard, quindi quasi sempre presenti nel listino ma anche di sconti nel carrello (attivi anche su molti altri prodotti Apple), quelli che abbiamo definito in passato “sconti segreti”, tagli alla spesa per un prodotto che intervengono solo quando il prodotto stesso viene messo nel carrello.

Si tratta spesso di costi che nessun altro rivenditore autorizzato, quale Apple, propone e spesso anche di costi che non sono facili da trovare neppure fuori dai circuiti ufficiosi, quelli dove si acquistano iPhone di importazione e sulla cui garanzia non ci scommetteremmo troppo. Quando anche il prezzo fosse lo stesso o di poco superiore, ricordate sempre che gli iPhone di Amazon ricadono sotto l’ombrello “soddisfatti o rimborsati” che Amazon offre su tutti i suoi prodotti, quindi con la possibilità di rispedirli al mittente a spese di Amazon stessa se non foste più convinti dell’acquisto.

Tutti i prezzi li trovate qui di seguito. Tra i migliori che abbiamo individuato vi segnaliamo quelli degli iPhone X; buono anche il costo di iPhone Xr da 128 Gb e quello di alcuni modelli di iPhone Xs. Interessanti infine i prezzi di alcuni modelli di iPhone 6s che resta pure sempre un prodotto interessante (e aggiornabile anche ad iOS 13, vale la pena di ricordarlo).

iPhone Xr

iPhone XS Max

iPhone Xs

iPhone X

iPhone 8

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s