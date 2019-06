Mixcoder E7, in prova le cuffie con cancellazione rumore a prezzo incredibile

Negli ultimi anni il mercato degli accessori audio è letteralmente esploso spingendo al massimo la concorrenza, questo è senz’altro uno dei fattori che ha reso possibile Mixcoder E7, cuffie con cancellazione del rumore proposte a un prezzo impensabile solo pochi mesi fa.

Comprendiamo lo scetticismo dei super appassionati audio che non prendono nemmeno in considerazione cuffie sotto un certo prezzo, prodotte da marchi che non rientrano nella ristretta cerchia di quelli storici e premium. E questo è un peccato soprattutto per loro, perché un giro di prova con Mixcoder E7 dimostra che non necessariamente e non sempre buona qualità e funzioni sono possibili solo spendendo una mezza fortuna.

Mixcoder E7 Bluetooth, cuffie con cancellazione del rumore e custodia rigida per il trasporto inclusa nella confezione, sono proposte al prezzo di 49,99 euro da questa pagina di Amazon, con spedizione gratis per gli abbonati a Prime.

Anche se non fa gridare al miracolo, il design di Mixcoder è piacevole e riuscito. Archetto e padiglioni in nero sono affiancati da elementi in grigio nella parte che sostiene le cuffie, quello che permette di regolarne l’apertura e anche la rotazione, per appiattirle durante il trasporto.

Tutto è realizzato in plastica di buona qualità tranne l’archetto in metallo. Giunzioni, snodi e imbottiture svolgono egregiamente il loro lavoro e non fanno sembrare le cuffie come un dispositivo di bassa qualità, anzi.

La leggerezza delle cuffie e i padiglioni ovali di forma allungata si fanno apprezzare fin da subito. Il peso di appena 259 grammi è ben distribuito e quasi non ci accorgiamo di indossare delle cuffie, mentre i padiglioni coprono completamente le orecchie, offrendo un minimo di insonorizzazione anche da spente.



La prima sorpresa

La prima grande sorpresa riguarda il packaging e il contenuto della confezione: non ci aspetteremmo di trovare una custodia rigida per il trasporto di buona fattura, accessorio che anche con molte cuffie blasonate capita di dover acquistare a parte.

Nella scatola troviamo anche il cavo micro USB per la ricarica delle cuffie e anche un cavo con jack audio 3,5mm per l’ascolto via filo quando la batteria è scarica. Una eventualità che capiterà di rado e solo a chi le usa a lungo, perché l’autonomia dichiarata con una carica è di ben 20 ore, più che sufficiente per affrontare diverse gionate senza doverle ricaricare.

Audio da grande

Ma le sorprese proseguono con l’accensione e la prima prova di ascolto. La qualità e la potenza audio erogati sono notevoli, eccezionali tenendo in considerazione il prezzo di vendita. Tonalità alte pulite, medi distinti e perfettamente percepibili e bassi che pompano decisi ma mai invasivi.

È possibile continuare ad alzare il volume senza incappare in distorsioni: a un certo punto con brani dai bassi potenti sentiamo le cuffie vibrare intorno alla testa ma l’audio tiene botta. Il suono perde in precisione solo nella ultime tacche, a livelli di volume sconsigliabili per l’ascolto in cuffia.

La cancellazione del rumore c’è

La terza sorpresa è la cancellazione del rumore, la funzione che insieme al prezzo ha scatenato la nostra curiosità per Mixcoder E7. Una tecnologia non semplice da gestire per efficacia, consumi di energia e anche per la resa audio.

Attivandola le cuffie cambiano leggermente il profilo audio, con perdite anche sui bassi, ma nulla di grave. Nelle nostre prove abbiamo constatato che la soppressione del rumore risulta efficace con suoni nelle tonalità più basse e costanti, molto meno invece con rumori di altro tipo.

Così per esempio viaggiando in treno Mixcoder E7 riescono a filtrare scossoni e tonfi più fastidiosi e anche parte del brusio più basso di sottofondo dei viaggiatori. Poco o nulla però riescono a fare con il parlato più acuto e i rumori nelle frequenze più alte.

Questo è l’unico appunto che sentiamo di rivolgere a delle cuffie che ammettiamo di aver provato per sfida e curiosità, ma anche con una grande dose di incredulità. Ora invece dopo averle provate non possiamo che raccomandarle agli utenti che cercano cuffie con audio di alta qualità, per chi necessità di cuffie con funzione di cancellazione del rumore entry level e in generale per chi desidera un dispositivo dal rapporto qualità prezzo impossibile da battere.



In definitiva

Mixocder E7 sono cuffie con cancellazione del rumore dal prezzo super abbordabile e dalla qualità audio sorprendente. Sentiamo di raccomandarle a chi necessità di funzioni noise cancelling di base, per lavorare in ufficio, per viaggiare in treno o in aereo e in generale in situazioni in cui i rumori più fastidiosi sono quelli bassi, monotoni e ripetitivi.

Ma anche chi è poco interessato alla cancellazione del rumore troverà in Mixcoder E7 delle cuffie con resa audio sorprendente, indicate per essere indossate anche a lungo per musica, film, telefonate.

Prezzo e disponibilità

Le cuffie Mixcder E7 con cancellazione del rumore e custodia rigida inclusa nella confezione, sono disponibili al prezzo di 49,99 euro a partire da questa pagina di Amazon. La spedizione è gratuita per gli abbonati ad Amazon Prime.

Pro

Leggere da indossare, design piacevole

Qualità audio sorprendente

Lunga autonomia

Confezione completa di cavi e custodia rigida di traporto

Rapporto qualità prezzo incredibile

Contro

Cancellazione rumore migliorabile