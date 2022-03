iPhone SE 2022 avrà MagSafe, Ceramic Shield e non solo

Dovrebbe forse ricredersi chi pensava di sapere ormai tutto o quasi sull’imminente iPhone SE 2022 di terza generazione in arrivo nel keynote Apple di martedì 8 marzo (ore 19 in Italia): anche se l’identikit sembrava completo, le anticipazioni delle ultime ore indicano che avrà tecnologie e caratteristiche viste finora solo sui modelli di punta, incluso MagSafe, vetro Ceramic Shield, più memoria RAM e sembra anche una autonomia sensibilmente migliorata rispetto al modello attuale.

Praticamente finora la maggior parte degli osservatori aveva escluso o non considerato l’arrivo della ricarica wireless MagSafe nel modello più economico della gamma iPhone. Sembra che questo però cambierà con iPhone SE 2022, permettendo così anche agli utenti di questo terminale di sfruttare la ricarica wireless di Apple, resa molto più pratica dalla presenza di magneti per l’allineamento di basi di ricarica, batterie e accessori esterni.

In arrivo anche il vetro speciale super resistente Ceramic Shield che è stato implementato per la prima volta nella gamma iPhone 12. Numerosi test di caduta indipendenti hanno ampiamente dimostrato che questo vetro speciale rinforzato con nano cristalli di ceramica rende gli iPhone molto più resistenti alle cadute, superando anche i principali top di gamma Android, inclusi i più recenti.

Sempre secondo le anticipazioni pubblicate dal blog sudcoreano Naver, iPhone SE 2022 incrementerà la dotazione di memoria RAM dagli attuali 3 GB a 4 GB, una caratteristica che permetterà di sfruttare meglio il veloce processore Apple A15 di ultima generazione, anche questo in arrivo insieme alla connettività 5G. Infine proprio per la connettività 5G, molti temevano che le dimensioni compatte del terminale si sarebbero tradotte in una autonomia limitata. Al contrario secondo le ultime anticipazioni, la maggior efficienza energetica di Apple A15 permetterà incrementi significativi nell’autonomia complessiva.

Naturalmente occorre sempre tenere presente che trattandosi di anticipazioni uno o più dettagli potrebbero non trovare conferma. Lo scopriremo dalle ore 19 in Italia con l’inizio del keynote Apple intitolato Peek Performance, durante il quale è atteso l’arrivo di Mac Studio e del nuovo Studio Display.