Apple Store fuori servizio in attesa dell’evento Peek Performance

Come da tradizione gli Apple Store di tutto il mondo, Italia inclusa, sono al momento fuori servizio in attesa delle novità che saranno presentate durante l’evento intitolato Peek Performance che si svolgerà martedì 8 marzo, alle ore 10 a Cupertino, in Italia alle ore 19.

Durante il keynote Apple è attesa la presentazione di iPhone SE 2022 5G: l’identikit è chiaro da tempo, ma nelle ultime ore alcune anticipazioni puntano a specifiche e caratteristiche superiori, finora viste solo nei modelli top, tra cui MagSafe, Ceramic Shield e altre ancora.

Sempre nell’evento è attesa l’introduzione di un nuovo iPad Air di quita generazione, forse con chip Apple M1 e la nuova colorazione viola. Oltre al nuovo colore verde per iPhone 13 e 13 mini, la star dello show sembra sarà il nuovo Mac Studio con il nuovo monitor Apple Studio Display.

Questo nuovo computer di Apple è mostrato nei rendering con base simile a Mac mini ma con spessore maggiore di 10 cm: il design richiama alla memoria anche il mitico anche se sfortunato dal punto di vista commerciale Mac Cube G4, soprattutto per il lato superiore rivestito in plexiglass. Mac Cube viene descritto nelle anticipazioni come un nuovo tipo di Mac a metà strada da Mac Pro e Mac mini.

Durante l’evento Peek Performance o subito dopo la conclusione, gli Apple Store nel mondo torneranno disponibili online con le pagine dedicate ai nuovi prodotti Apple.