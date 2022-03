Mac Studio e monitor Studio Display con iOS sono pronti

Negli scorsi giorni più fonti e anticipazioni indicano il possibile arrivo del nuovo computer Mac Studio e anche del nuovo monitor Studio Display da 27”: entrambi potrebbero essere presentati nell’evento Apple 8 marzo che inizierà alle ore 19 in Italia. Come avviene da oltre 25 anni macitynet offrirà ai lettori la trascrizione in diretta in Italiano di tutte le novità.

L’ultima conferma su Mac Studio e Studio Display arriva con un breve post su Twitter di Mark Gurman: il giornalista di Bloomberg crede che le dune novità potrebbero essere svelate questa sera. Ricordiamo che oltre a lavorare su un nuovo monitor professionale con risoluzione 7K, è emerso che Apple ha già preparato un monitor più economico senza tecnologia mini LED, periferica che sembra sia già stata completata in contemporanea con i MacBook Pro 2021 ma che finora Apple ha deciso di non presentare.

In questo articolo riportiamo altri render del monitor Studio Display da 27” pubblicati dallo youtuber Luke Miani. Sostanzialmente condivide il design di iMac 24” M1, ma con bordi neri intorno allo schermo invece che colorati, e anche alcune somiglianze con il monitor professionale Pro Display XDR, ma senza i fori di areazione sul retro.

Am told the Mac Studio (smaller Mac Pro/more powerful Mac mini) plus the new monitor running iOS are “ready to go” – so I believe they should arrive tomorrow. https://t.co/MvrGwTfGmy — Mark Gurman (@markgurman) March 7, 2022

Nel render del lato posteriore Studio Display non sembra mostrare porte e connettori, salvo uno solo visibile attraverso il foro nel piedistallo: sembra trattarsi della sola alimentazione. È certo che Apple impiegherà uno o più connettori USB-C Thundebolt per video e dati ma occorre attendere l’annuncio per i dettagli.

Le specifiche più interessanti anticipate indicano che questo display da 27” sfrutterà un processore Apple serie A, quindi uno di quelli utilizzati per iPhone e iPad, per gestire tutte le funzioni. Di più: Gurman nel suo post indica che Studio Display funzionerà con iOS, presumibilmente una versione alleggerita.

Tra le novità attese nell’evento Peek Performance di martedì 8 marzo iPhone SE 2022 5G di terza generazione, iPhone 13 e 13 mini in tinta verde, iPad Air forse con chip Apple M1 e anche in colorazione viola, almeno un nuovo Mac. Tra le macchine papabili MacBook Pro 13″ con M2, Mac Studio e Mac mini, ma Apple può sempre riservare qualche soprensa One More Thing.