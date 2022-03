Peek Performance, come e dove seguire l’evento Apple 8 marzo

Domani, martedì 8 marzo, Apple terrà il suo primo evento annuale di primavera: si intitola “Peek Performance” e dovrebbe dare spazio a diversi nuovi prodotti dell’azienda tra cui un nuovo iPhone SE, un nuovo iPad Air e almeno un nuovo Mac. Ci potrebbero essere anche dettagli in merito al rilascio delle versioni 15.4 di iOS e iPadOS insieme a macOS Monterey 12.3, con cui arriverà la funzione di Controllo Universale, tra le altre.

Come sempre anche Macitynet seguirà l’evento in diretta e con questo articolo intendiamo proprio fornirvi tutte le informazioni e i link necessari per restare aggiornati su tutto ciò che riguarda questo atteso appuntamento.

Innanzitutto, appunto, la nostra diretta: segnate in calendario le ore 18:30 di domani, martedì 8 marzo 2022, come momento ideale per collegarsi alla pagina https://www.macitynet.it/diretta/, quando apriremo le porte ai commenti dei lettori per poi dare spazio alla diretta alle ore 19:00 in cui forniremo la nostra trascrizione testuale in italiano accompagnata da immagini.

Lo streaming video si potrà invece seguire a partire dalla stessa ora direttamente dalla pagina Apple Events del sito Apple. Vi si può accedere sia da Mac che da iPhone, iPad, PC o qualsiasi altro dispositivo dotato di un browser web (a tal proposito, funziona con Safari, Firefox, Chrome e diversi altri).

In alternativa si può seguire direttamente da YouTube: Apple ha già aperto lo streaming a questo indirizzo, per il quale è possibile impostare un promemoria per ricordarsi di collegarsi poco prima dell’avvio.

Chi possiede una Apple TV può anche scegliere di seguirlo direttamente da lì: domani verrà aperta la sezione dedicata allo streaming, quindi vi basterà navigare all’interno del menu per ritrovarlo e accedervi. La stessa cosa accadrà anche all’interno dell’app Apple TV, che potrà essere utilizzata anche da iPhone, iPad, Mac e le Smart TV sulle quali è possibile installarla.

Vi ricordiamo che sul nostro sito web, oltre alla trascrizione in tempo reale di tutto quel che viene detto sul palcoscenico, verranno contemporaneamente pubblicati singoli articoli per ogni novità presentata e, nelle ore e nei giorni successivi all’evento, decine di articoli di approfondimento.

Nel frattempo potete leggere questo articolo in cui discutiamo alcune delle novità più attese dall’evento; qui invece trovate hashtag e portale AR.