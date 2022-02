iPhone SE 3, tutto quello che sappiamo sull’iPhone economico edizione 2022

Ogni anno alla fine in estate c’è un gran rumore sugli iPhone e sarà così anche per iPhone 14 di Apple. In questo periodo si parla invece di iPhone SE, un modello che in passato ha goduto di una buon fortuna e che ha una lunga storia. Il primo venne lanciato nel 2016 (Macitynet ne aveva parlato qui), il secondo modello è stato presentato in piena pandemia nella primavera del 2020 (era stato recensito qui), la terza versione è invece in arrivo e di esso sappiamo già molto anche se non tutto.

Partiamo da una premessa. iPhone SE rappresenta l’unico punto di contatto di Apple con la vecchia generazione di smartphone, quelli con display da 4,7 e pulsante home sullo schermo. Si tratta di un dispositivo di base che punta a massimizzare il rapporto tra “esperienza” iPhone e il prezzo. Da quanto al momento si conosce la nuova versione continuerà a proporre una filosofia del tutto simile.

Il nome

Che questa sia la filosofia del nuovo iPhone SE lo si comprende anche dalle voci sul nome. Secondo quanto si conosce infatti Apple non ha intenzione a cambiare la denominazione. Indizi in questo senso ce ne sono pochi ma la struttura dell’offerta degli iPhone è la stessa di quella degli iPad che alla base hanno un dispositivo privo delle innovazioni degli ultimi modelli, l’iPad, che non ha cambiato nome da anni. Per Apple sarà semplicemente iPhone SE 2020. Resta l’ipotesi che possa chiamarsi iPhone SE+ oppure iPhone SE 5G se quest’ultima tecnologia sarà integrata nel nuovo modello. Ci sono pochi dubbi che il nuovo modello per la gente sarà iPhone SE 3.

iPhone SE Plus?

E sei Apple decidesse di sdoppiare la linea? In passato c’è, infatti, chi ha pensato anche ad un iPhone SE Plus. In realtà, ultimamente un simile iPhone SE che avrebbe ovviamente uno schermo più grande è sparito dai radar. Ming-Chi Kuo, analista sempre molto attendibile nell’aprile 2020 aveva detto che l’iPhone SE Plus sarebbe arrivato non prima del 2022. Poi più recentemente ha confermato il lancio di iPhone SE Plus per il 2023. Difficile che lo vedremo quest’anno…

Design

Sebbene le prime indiscrezioni che avrebbero voluto un iPhone SE 3 simile ad iPhone XR, sembra che il design non si discosterà molto dalle serie precedenti. Anzi sarà identico. Questo vuol dire che, probabilmente, il prossimo SE di Apple avrà i ben noti cornicioni sul frontale. Il design sarà massicciamente influenzato dallo schermo che dovrebbe essere un LCD da 4,7 pollici, lo stesso di oggi, e dal tasto Home centrale. Sì perché per la maggior parte degli osservatori ritiene che iPhone SE 2020 avrà queste caratteristiche e se così fosse è difficile pensare che anche il design cambierà sostanzialmente.

Non sono, però, mancate – come anticipato – voci di senso contrario, secondo cui iPhone SE 3 potrebbe avere un display LCD da 5,7 o addirittura da 6,1 pollici. Se così fosse, in effetti, Apple potrebbe decidere di modificare il design generale, proponendo uno smartphone tutto schermo, e senza tasto frontale, richiamando magari lo stile di iPhone XR.

Se le voci sulle modifiche estetiche dovessero confermarsi corrette, allora ci sarebbe anche un cambio di tecnologia importante: dal Touch ID, Apple potrebbe passare all’impiego del Face ID, che ormai è presente di serie su qualsiasi altro iPhone in commercio.

Tuttavia, se dovessimo scommettere su quale sarà il design di iPhone SE 3 (anche sulla scorta dell’opinione di Ming-Chi Kuo, punteremmo sulla sua somiglianza con iPhone 8 anche per questo 2022. Questo perché, il passaggio al design di iPhone 11 potrebbe arrivare direttamente con il prossimo iPhone SE, atteso per il 2024.

Colori di iPhone SE 2022

Quando Apple lancia un nuovo iPhone ci sono quasi sempre novità anche per i colori. In realtà sui modelli base dei suoi dispositivi Cupertino non applica moltissima fantasia e appare difficile che non sia così anche per l’iPhone SE di terza generazione. La versione in colore rosso dovrebbe restare così come la versione in bianco e in nero. Possibile che per pure ragioni di marketing il colore nero sia chiamato Mezzanotte e che quello bianco Galassia. Le nuance di bianco e nero a quel punto potrebbe cambiare come è cambiata per gli iPhone 13 che portano questo nome.

Caratteristiche tecniche

Una cosa sembra abbastanza certa: iPhone SE 2022 avrà un nuovo processore. Resta da capire quale. Secondo tanti siti, il chip prescelto dovrebbe essere l’A15 Bionic e se così fosse sarebbe un deciso e importante passo avanti perché sarebbe lo stesso processore dei nuovi iPhone edizione 2021. Quando iPhone SE venne rinnovato nella primavera del 2020 in effetti utilizzava lo stesso processore dell’iPhone 11 che era stato presentato qualche mese prima e quindi l’ipotesi non è peregrina. Ma se il passato e l’esempio di iPad devono servire da guida non si deve escludere che iPhone SE 2020 possa essere dotato del processore A14 che abbiamo visto in iPhone 12.

Quasi certo il supporto 5G. Secondo alcune fonti questa potrebbe la seconda importante novità importante dal punto di vista tecnico e uno dei principali fattori per il marketing.

In discussione, infine, anche la quantità di memoria. Attualmente iPhone SE è venduto in due tagli: 64 e 128 GB. Anche se la versione da 64 GB appare obsoleta, siamo pronti a scommettere che resterà in commercio. Apple la propone sugli iPhone 12; una memoria da 64Gb consentirebbe di mantenere il prezzo basso. Possibile che venga riesumata la versione da 256 GB inizialmente disponibile in iPhone SE e poi eliminata dalla offerta.

Fotocamere

‌iPhone SE‌ ha una fotocamera frontale da 7 megapixel e quella posteriore da 12 megapixel. Un aggiornamento è nei piani ma è molto probabile che questo significherà solo lo stesso grandangolo che abbiamo visto su iPhone 13. Niente quindi zoom o supergrandangolo ma comunque un bel passo avanti. Visto che anche iPad di nona generazione ha debuttato con una fotocamera frontale di nuova generazione possiamo ipotizzare che anche l’elemento frontale possa avere una nuova componente.

Quello che vorremmo vedere

E’ chiaro, se ci si sposta dal lato delle indiscrezioni a quello delle speranze, le cose cambiano radicalmente.

Design

A livello estetico, infatti, il design di iPhone SE è davvero datato. Non che sia invecchiato male, si intenda, però il fattore estetico appartiene a parecchie generazioni fa. Si tratta, se vogliamo, di un unicum sul mercato di oggi, considerando che la totalità degli smartphone, anche concorrenti, ha abbandonato letteralmente i pulsanti anteriori, in favore di frontali tutto schermo.

Da parte nostra auspicheremmo che l’indiscrezione di un restyling estetico sia valida già per questo iPhone SE 3, che in effetti potrebbe beneficiare di uno stile simile ad iPhone 11. Eliminare cornici superiori e inferiori, oltre che il pulsante Home fisico, consentirebbe ad Apple di aumentare le dimensioni dello schermo senza incrementare le dimensioni complessive del terminale o, in alternativa, mantenere lo schermo delle stesse dimensioni e ridurre le dimensioni del telefono ancora di più; quest’ultima scelta ci pare la meno probabile.

Inoltre, considerando che Apple ha ultimamente giocato molto con i colori, come per l’iMac da 24 pollici, sarebbe bello che anche iPhone SE 3 possa puntare su questo fattore. Una scommessa (non molto fortunata) venne già fatta con iPhone 5c.

Schermo

L’iPhone SE (2020) ha uno schermo LCD IPS con una risoluzione di 750 x 1334, si tratta di uno schermo che non è certo sinonimo di modernità. Anche nella fascia media di mercato ci sono dispositivi che offrono caratteristiche migliori. Se si guarda a diretti concorrenti, come potrebbero essere OnePlus Nord e Google Pixel 4a, ma anche molteplici terminali OPPO o Xiaomi, ci si accorge che in termini di risoluzione si può fare di molto meglio. Sogneremmo un iPhone SE con schermo OLED ma sappiamo che (per ora) si tratta di un… sogno.

Autonomia

Quello che, invece, Apple potrebbe scegliere di migliorare è l’autonomia.L’iPhone SE (2020) ha una batteria da appena 1.821 mAh, dato certamente ragionevole se si guarda alle dimensioni complessive del telefono, assai compatto, ma anche qui non siamo al primato. iPhone 13 ha fatto un grande passo avanti rispetto ad iPhone 12 grazie al processore A15 e alcune ottimizzazioni software. Se iPhone SE 2022 dovesse adottare la stessa CPU sarebbe garantito un enorme passo avanti in termini di durata della batteria-

Più fotocamere

Anche il numero di fotocamere rende ormai obsoleto l’attuale iPhone SE. Sempre guardando al panorama medio gamma della concorrenza ci si accorge che la totalità dei concorrenti ha sul retro almeno due fotocamere. iPhone SE 3 potrebbe compiere uno sforzo e aggiungere un secondo sensore.

Data di uscita iPhone SE 3

iPhone SE 3 era atteso, secondo i primi rumor, già all’evento Spring Loaded dello scorso aprile. Così non è stato e non si è visto neppure all’evento di settembre di iPhone 13. Ora iPhone SE edizione 2020 è atteso a breve. Inizialmente si parlava di un lancio ad aprile, ora l’ipotesi avanzata da Mark Gurman è che sia presentato durante un evento in calendario per l’8 marzo. Probabilmente non si tratta di due date in contraddizione perchè iPhone SE potrebbe essere annunciato a marzo e rilasciato ad aprile. Se è vero che i dispositivi registrati recentemente in Russia sono degli iPhone SE le date rumoreggiate sono davvero molto credibili.

Prezzo iPhone SE 3

Anche per quanto riguarda il prezzo non ci sono indicazioni che possano far pensare ad un cambio di listino. E’ certo che iPhone SE 3 rimarrà l’entry level dei terminali iOS di Apple, con un listino di partenza di 499 euro. Se avrà un processore A15, maggior autonomia e il modem 5G a questo costo potrebbe essere un prodotto interessante, competitivo anche con iPhone mini 12.