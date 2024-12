Da fine mese Apple non venderà più iPhone 14 e iPhone SE nell’UE

Pubblicità

Gli iPhone SE, iPhone 14 e iPhone 14 Plus, da fine mese non saranno più in vendita negli Apple Store dell’Unione europea a causa della presenza della porta Lightning.

La direttiva UE relativa al caricabatteria standardizzato rende la porta USB-C obbligatoria per una vasta gamma di dispositivi elettronici come telefoni cellulari, tablet e cuffie.

Stando a quanto riferisce il sito francese iGen, Apple non offrirà più gli iPhone prima citati sia nel negozio online sia negli store fisici. I telefoni in questione non possono essere venduti in conformità alla direttiva dell’Unione europea che impone la presenza del caricabatterie universale e della porta USB-C per tutti i telefoni cellulari e altre categorie di prodotti.

Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di giugno 2022 che riporta dettagli relativi a normative del settore, si legge: “Anche se un tipo o un modello di prodotto è stato fornito prima dell’entrata in vigore della nuova normativa di armonizzazione dell’Unione che stabilisce nuovi requisiti obbligatori, i singoli esemplari dello stesso tipo o modello immessi sul mercato dopo che i nuovi requisiti sono diventati applicabili devono conformarsi a questi ultimi”.

Da tempo circolano indiscrezioni secondo le quali da marzo 2025 Apple dovrebbe presentare un iPhone SE aggiornato, ovviamente con porta di ricarica USB-C e chip in grado di supportare le funzioni IA di Apple Intelligence. iPhone SE (quil la nostra recensione dell’ultimo modello) è sempre stata considerata come l’opzione economica per entrare nel mondo degli smartphone Apple, anche se ultimamente ha perso mordente per via del design un po’ datato, basato su iPhone 8.

Gli iPhone 14 e iPhone 14 Plus non sono probabilmente più in produzione o questa è inferiore rispetto a prima, rendendo più facile per Apple ridurre eventuali scorte di magazzino.