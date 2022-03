iPhone SE 3, i tempi di consegna promettono bene

I tempi di consegna del nuovo iPhone SE di Apple stanno già cominciando ad allungarsi. Questo come al solito può significare principalmente due cose: ne sono stati prodotti troppo pochi prima della presentazione, oppure c’è una richiesta così alta che l’azienda non riesce a tenere il passo con la produzione.

Ci ha provato a ragionare l’analista Samik Chatterjee di JP Morgan analizzando i tempi di consegna e le date stimate in varie regioni del mondo, notando che un po’ ovunque i tempi si sono rapidamente allungati: la media è di circa otto giorni di attesa a partire dal 18 marzo – spiega – e negli Stati Uniti è dove i tempi sono peggiori che altrove, salendo a 12 giorni, un dato rilevante se consideriamo che gli USA rappresentano circa il 35% di tutte le spedizioni di iPhone.

In Cina si oscilla tra i 6 e gli 8 giorni, tempi più brevi – osserva Chatterjee – rispetto a quelli che furono registrati nel 2020 con la precedente versione di iPhone SE, ma comunque sta a dimostrare che la richiesta è altrettanto alta anche qui, e la Cina rappresenta circa il 20% di tutte le spedizioni di iPhone nel mondo. Rispetto ad altre aree geografiche invece l’estensione dei tempi di consegna appare «modesta» in Europa occidentale, dove si oscilla tra i cinque e i sei giorni.

Per dovere di cronaca segnaliamo anche i tempi di consegna in Italia, che non sono stati presi in considerazione dall’analista, e che nel momento in cui scriviamo si attestano intorno ai quattro giorni: ordinandolo oggi Apple promette la consegna in giornata recandosi in un Apple Store oppure tramite spedizione entro il 23 marzo.

In sintesi, i tempi di consegna si sono allungati nell’ultima settimana e, sebbene questo sia un segnale incoraggiante per la domanda, abbiamo bisogno di raccogliere un maggiore quantitativo di dati per trarre delle conclusioni, visti i continui cambiamenti nella fornitura e nella logistica.

Il nuovo iPhone SE 2022 è stato presentato l’8 marzo e Macitynet lo ha già recensito, dopo averne pubblicato le prime impressioni in questo articolo.