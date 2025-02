iPhone 16e contro iPhone SE, tutte le differenze e le novità

Pubblicità

Vecchio e nuovo iPhone SE o meglio, vecchio iPhone SE e iPhone 16e sono molto diversi, quanto diversi erano iPhone SE e iPhone 14, anzi un pochino di più.

Il confronto a favore del modello presentato nel febbraio 2025 inizia con le dimensioni e lo schermo, due elementi direttamente correlati. Nell’iPhone 16e abbiamo uno schermo OLED da 6,1 pollici, tipico degli iPhone da iPhone 12 in su, il che influenza proprio il fattore di forma che ora è sostanzialmente identico a quello di iPhone 14 o iPhone 15.

Le principali novità

Tra gli altri dettagli importanti c’è l’uso di Face ID per l’autenticazione; viene così abbandonato Touch ID. iPhone 16e segna anche l’addio a Lightning, oggi sostituito da USB-C.

iPhone 16e è anche più moderno per aspetti come fotocamera (una sorta di via di mezzo tra la fotocamera di iPhone 14 e quella di iPhone 16) che ha una risoluzione di 48 megapixel ma manca di grandangolo. Ha però lo zoom 2X che ha debuttato su iPhone 15.

Segnaliamo anche il processore A18, necessario per le funzioni di intelligenza artificiale, e il tasto azione che in questo modello opera anche per richiamare Apple Intelligence e le funzioni di intelligenza visiva.

C’è anche C1, il primo modem 5G di Apple. Si tratta di una importante novità che sommata al display OLED aiuta a ridurre il consumo. Secondo Apple la durata della batteria è quasi raddoppiata rispetto ad iPhone SE.

Qualche lacuna

Infine segnaliamo anche qualche lacuna che iPhone 16e si porta dietro da iPhone SE: mancano UWB per la posizione precisa anche e soprattutto Magsafe. In pratica iPhone 16e non ha aggancio magnetico né ricarica a 15W, strano perchè se si potrebbe considerare il nuovo modello low cost una sorta di iPhone 14 con un processore di nuova generazione.