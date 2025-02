Cinque cose di iPhone 16e che amerete o forse no

Pubblicità

Appena presentato, iPhone 16e, anche se non sembra, è l’erede della linea iPhone SE. Di certo è un dispositivo che prende completamente le distanze dai diretti predecessori, per proporre linee e caratteristiche completamente differenti, più simili a un iPhone 14. Eppure, alcune novità non mancano. Ecco cinque cose che non sapete su iPhone 16e e che potreste voler conoscere prima di procedere con l’acquisto.

Intelligenza visiva

Apple ha recentemente aggiornato il proprio sistema di intelligenza visiva, una funzione di Apple Intelligence che, in passato, era esclusivamente legata al pulsante Controllo fotocamera sui modelli di iPhone 16. Adesso, tale funzionalità è disponibile anche sull’iPhone 16e, nonostante quest’ultimo non disponga di un pulsante dedicato per attivare la fotocamera.

Dal sito ufficiale Apple si legge:

Con una pressione, puoi usare l’intelligenza visiva, chiamare il tuo migliore amico, avviare la tua app preferita e altro ancora

Apple, infatti, sta valutando la possibilità di estendere il supporto per Visual Intelligence ai modelli iPhone 15 Pro tramite un futuro aggiornamento iOS, anche se non è escluso che la funzionalità resti una caratteristica distintiva degli iPhone 16.

Niente MagSafe

Sebbene sgomiti ad un iPhone 14, questo 16e ha qualcosa in comune con iPhone SE: come su questi ultimi, iPhone 16e non dispone di connettività MagSafe. Ciò comporta che accessori come custodie, caricatori, power bank e portafogli MagSafe non sono compatibili con il dispositivo; neppure le custodie in silicone per l’iPhone 16e sono progettate per supportare MagSafe.

Nonostante questa mancanza, il dispositivo continua a offrire la ricarica wireless standard Qi fino a 7,5W. Questo fa sì che iPhone 16e sia il primo modello dal design “moderno” a non includere il sistema MagSafe introdotto con la serie iPhone 12 nel 2020.

Batteria di lunga durata

Almeno sulla carta, iPhone 16e segna un primato: quanto ad autonomia non è secondo a nessuno degli iPhone da 6,1 pollici rilasciati fino ad ora.

Il nuovo iPhone 16e integra il modem 5G C1 personalizzato di Apple, che migliora l’efficienza energetica. Offre fino a 26 ore di video, 21 ore di streaming e 90 ore di riproduzione audio, superando l’iPhone SE 3 (15 ore) e l’iPhone 16 (22 ore).

Niente Ultra Wideband

Oltre alla assenza del MagSafe, si registra anche quella della Ultra Wideband. Per contenere i costi il nuovo iPhone 16e di Apple non integra la tecnologia Ultra Wideband. Probabilmente, oltre che per motivi economici, la mancanza è dovuta anche al nuovo modem cellulare sviluppato internamente.

Sebbene il Bluetooth offra funzioni simili, l’UWB garantisce una localizzazione estremamente accurata, identificando distanze e posizioni con precisione. Questa tecnologia, utile per il tracciamento di dispositivi, non essendo disponibile su iPhone 16e, limitan alcune applicazioni che richiedono una maggiore funzionalità nella comunicazione wireless.

Zoom 2X

L’apparato fotografico di iPhone 16e ha una sola lente (con sensore da 48 megapixel) e non due. In ogni caso è disponibile lo zoom 2X digitale, presumibilmente lo stesso che opera sugli iPhone da iPhone 15 in su.

iPhone 16e registra videon 4K con Dolby Vision fino a 60 fps, con possibilità di registrare video con audio spaziale, per un’esperienza d’ascolto immersiva quando si usa un paio di AirPods, Apple Vision Pro o un sistema audio surround.

Per tutto quello che c’è da sapere sul nuovo iPhone 16e vi rimandiamo a questo indirizzo.