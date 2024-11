BMAX B4 Plus, mini PC Windows al 70% di sconto

Pubblicità

Il mini PC BMAX B4 Plus è una buona soluzione per chi cerca un computer ad alte prestazioni senza occupare troppo spazio. Se vi interessa sappiate che al momento c’è un’offerta che ve lo fa comprare per meno di 150 €.

Equipaggiato con Windows 11, il cuore pulsante è rappresentato dal processore Intel Alder Lake N100 che può raggiungere una velocità di 3.4 GHz. Ottimo quindi per l’uso di tutti i giorni, dalla navigazione su internet alla gestione di documenti, ma anche per attività più complesse per chi vuole usarlo per lavorare anche nell’ottica di una maggiore produttività.

Grazie ai 16 GB di RAM DDR4 riesce infatti a gestire facilmente il multitasking e l’esecuzione di più programmi contemporaneamente senza rallentamenti. La memoria SSD da 512 GB M.2 SATA offre tanto spazio e velocità nelle operazioni di lettura/scrittura.

Supporta la risoluzione 4K a 60 Hz e grazie alle due porte HDMI si possono collegare fino a due display contemporaneamente.

In termini di connettività, troviamo una USB-C, due USB-A 3.0 e due USB-A 2.0 per collegare periferiche, dispositivi esterni e dischi esterni. C’è poi la porta Ethernet per il collegamento cablato ad internet e una presa jack audio da 3.5 mm per cuffie e altoparlanti.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 460 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 70% andando a spendere intorno ai 135 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità.

