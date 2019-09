iPhone XR 2019 agli steroidi, avrà 4 GB di RAM e processore a 6 core

Il nuovo iPhone XR dovrebbe montare un processore a 6 core e 4 GB di RAM. E’ quanto emerge dai risultati di un test di benchmark eseguito su un modello di iPhone sconosciuto, etichettato con la sigla iPhone12,1 e che secondo le voci dovrebbe rappresentare proprio il successore dell’attuale iPhone XR che sarà svelato da Apple all’imminente evento del 10 settembre.

Che si tratti di questo modello lo confermerebbe anche l’etichetta N104AP della scheda madre, che rispetterebbe la nomenclatura usata internamente da Apple per identificare proprio l’iPhone XR 2019.

Le statistiche parlano di un processore ARM a sei core a 2.66 GHz e affiancato da 4 GB di RAM, specifiche diverse da quelle del chip A12 Bionic usato da Apple sull’attuale linea di iPhone (XR, XS e XS Max) soltanto per la quantità maggiore di RAM e per la velocità di clock superiore. Per paragone, l’attuale iPhone XR monta il chip A12 Bionic a 2.49 GHz e 3 GB di RAM.

Secondo i punteggi calcolati dall’app Geekbench 4.4.1 per iOS installata su questo fantomatico iPhone, il dispositivo avrebbe ottenuto 5.415 punti in Single Core e 11.294 punti in Multi Core, mentre l’uscente iPhone XR allo stesso esame raggiunse un punteggio di 4.754 punti in Single Core e 9.367 punti in Multi Core, ed è proprio in quest’ultimo che il nuovo dimostrerebbe quindi di aver ricevuto una grossa spinta.

Il dato che più incuriosisce però è un altro: parrebbe infatti che L1 Instruction e Data Cache vengono infatti letti a 49 KB, un valore significativamente inferiore ai 128 KB impiegati dal processore A12 Bionic dell’attuale linea di iPhone. Anche il valore L2 Cache è più basso, attestandosi a 4 MB contro gli 8 MB di iPhone XR e XS.

C’è comunque da dire che l’immagine diffusa in rete nelle scorse ore, trattandosi semplicemente di uno screenshot, potrebbe essere stata ritoccata con Photoshop o simili e non abbiamo perciò modo di confermare la veridicità dei dati in esso riportati. Bisognerà aspettare di mettere mano ai nuovi telefoni per poter eseguire il medesimo test e confrontare i dati che ne risulteranno con quelli riportati in questa immagine. Nel frattempo qui potete leggere tutto quel che dovrebbero essere i nuovi iPhone 2019.