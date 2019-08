Tutto quello che sappiamo sugli iPhone 2019

La classica tabella di marcia Apple verrà rispettata anche quest’anno: il lancio degli iPhone 2019 avverrà il 10 settembre. Che cosa ne sarà dei nuovi modelli è ipotesi coltivata da tempo negli innumerevoli articoli su iPhone 11 e 11 Max, ammesso (e non concesso) che questo sia il nome che avranno. Alcune voci appaiono come molto attendibili, altre molto meno. Proviamo a raggruppare in un unico articolo tutte le previsioni, nel tentativo di dare un volto ai prossimi smartphone della Mela sapendo che negli anni passati un buon numero di indiscrezioni pre lancio, opportunamente filtrate e rese attinenti alla realtà dettate dalle tecnologie disponibili e dalle strategie storiche di Apple, sono poi state confermate dai modelli rilasciati sul mercato.

Il nome

Il primo punto di partenza di ogni previsione è il nome. Se in passato è stato piuttosto semplice elaborare una ipotesi, nel corso degli ultimi due anni tutto si è fatto più complicato, tra “salti” di numerazioni e denominazioni di fantasia (o quasi). Basta ricordare i casi iPhone X, iPhone XR e iPhone XS Max, conditi dal lancio di iPhone XR. Ad oggi la maggior parte dei siti suppone che si seguirà il progressivo romano, quindi potremmo avere un iPhone XI. Più di recente è invece apparsa una indiscrezione secondo cui nella line up 2019 ci sarà anche un iPhone Pro. Il nome iPhone Pro spetterebbe, ovviamente, al modello top di gamma.

Più difficile, invece, prevedere il nome del terzo modello di iPhone, il successore dell’attuale iPhone XR. Alcuni rapporti lo hanno identificato come iPhone XR 2, ma probabilmente per distinguerlo più agli occhi del lettori, che non per la convinzione che effettivamente possa chiamarsi così.

Internamente, i modelli top sarebbero rispettivamente indicati con D43 e D44, mentre il successore di iPhone XR 2019 è indicato con la sigla N104.

Ad ogni modo, Apple ha già registrato i codici presso la Commissione economica euroasiatica sono: A2111, A2160, A2161, A2215, A2216, A2217, A2218, A2219, A2220, A2221 e A2223. Sembra che i riferimenti A2111, A2161 e A2215 siano quelli del successore di iPhone XR, mentre gli altri per gli eredi di iPhone XS Max e iPhone XS.

Quanti modelli di iPhone 2019

Per quanto riguarda il numero dei modelli disponibili l’ipotesi più attendibile è che siano 3, i successori diretti degli iPhone XS, XS Max e iPhone XR. Inizialmente si è ipotizzato che fossero ben 5 i modelli di iPhone 2019, con due super top di gamma, con schermi OLED da 6,1” e 6,5”. In realtà è bene restare nella realtà, quindi ancorati alla line-up attuale. C’è però da dire, che qualche analista punta sull’assenza di un telefono da 5,8 pollici: Apple potrebbe sostituire, infatti, iPhone XS con uno smartphone da 6,1 pollici, senza però renderlo complessivamente più grande.

Design iPhone 2019

Per quel che concerne il designa l’idea condivisa un po’ da diverse fonti è stata quella di un profilo simile, se non identico, ad iPhone XS, XS Max e XR. Apple, del resto, è sempre stata abbastanza conservatrice in questo ambito, attuando variazioni piuttosto lente. L’iPhone X è stato il primo prodotto di rottura dopo anni in cui Apple aveva attuato solo alcuni modesti aggiornamenti del design degli iPhone 6. Per questo si può ritenere che le caratteristiche estetiche degli iPhone XS, stilisticamente fratelli di iPhone X, possano avere ancora vita lunga.

Se quindi gli iPhone XI e XI Max saranno simili agli attuali dobbiamo immaginare un dispositivo “tutto schermo” con un notch sulla parte alta, cornici ottimizzate, tasto centrale home assente, nessun ingresso jack per il microfono. Le uniche differenze potrebbero essere relative alle misure del notch, l’intaglio che custodisce fotocamera frontale e Face ID. Apple avrebbe raggiunto alcuni traguardi tecnici che permettono di ridurlo, magari mascherando la fotocamera dietro lo schermo e spostandola per questo fuori dal notch vero e proprio che quindi potrebbe essere più piccolo.

Molto più impattante sul retro sarebbero le variazioni imposte dalla tripla fotocamera. Qui sorgono i dubbi maggiori sul design degli iPhone 2019. Come farà Apple a rendere gradevole il “bozzo” a quattro lati che integrerà i tre obbiettivi e il flash?

I primi render hanno suscitato qualche preoccupazione: il design non è affatto piaciuto, anche se indiscrezioni successive hanno ipotizzato che Apple potrebbe impiegare soluzioni estetiche per “ammortizzare” il problema. Nello specifico, potrebbe utilizzare un vetro posteriore in unico pezzo, oltre a una particolare vernice per uniformare la scocca e rendere i sensori quasi invisibili.

Un’ipotesi affascinante è quella proposta in un rendering dal designer Jonas Daehnert, che ha pubblicato su Twitter un nuovo concept (foto qui sotto) di iPhone 11 con una camera non sporgente. In realtà, lo stesso autore teorizza che questa potrebbe essere una possibilità per il 2020.

La camera di forma quadrata sul posteriore potrebbe fare apparizione anche sul modello più economico, che dovrebbe sostituire iPhone XR. La soluzione sarebbe adottata per unificare la nuova gamma 2019 e permette di distinguerla al volo dagli iPhone 2018. Questo non vuol dire che iPhone XR 2 avrà tre fotocamere come i modelli top di gamma, ma solo che il design sarà simile su tutti i prodotti.

Alcuni mockup di iPhone 2019 stampati in 3D forniscono le misure del presunto iPhone OLED da 6,1 pollici: 143,9mm in altezza, 71,3mm in larghezza e 7,9mm di spessore, misure che rispetto all’attuale iPhone XS risultano 0,3mm più alto, 0,4mm più largo e anche 0,2mm più spesso. A conferma di queste scelte ci sono anche alcune presunte cover apparse in rete, dove sul posteriore viene mostrata la particolare forma della fotocamera. A proposito di vetro posteriore, ultimamente in rete si è parlato di due colorazioni nuove per iPhone XR 2019: verde e lavanda. L’annuncio della conferenza stampa di presentazione degli iPhone, con i suoi colori, è stata interpretata come una conferma delle colorazioni in arrivo.



Per apprezzare i design ipotizzati fino ora, vi rimandiamo al video concept di iPhone XS Max e XS 2019, mentre questo articolo per i rendering iPhone XR 2019. Anche il render della prima cover iPhone 2019 conferma quanto emerso finora.

Caratteristiche tecniche

Non sono mancati, anche dal punto di vista delle specifiche tecniche, rapporti sul possibile hardware di Apple. C’è da dire, però, che quando si parla dei dispositivi della Mela, le specifiche sulla carta non assumono poi un gran significato: spesso, infatti, le componenti di iPhone non fanno gridare al miracolo e appaiono, solo marginalmente, inferiori ai top di gamma Android, anche se poi all’atto pratico risultano essere i terminali più performanti in commercio.

Supporto Apple Pencil

C’è chi crede ancora nella possibilità che iPhone 2019 offrirà agli utenti una Apple Pencil mini. L’ipotesi intriga, ma per la generazione iPhone 2019 al momento mancano indizi concreti e anticipazioni da fonti attendibili.

L’unico dettaglio che potrebbe far pensare a un iPhone 2019 con Apple Pencil è il nome previsto per almeno uno dei modelli, vale a dire il termine Pro, che richiama alla memoria iPad Pro e presumibilmente a un phablet in concorrenza con i Galaxy Note dotati di stilo, ma si tratta esclusivamente di congetture senza il sostegno di altre prove o indizi.

Schermo iPhone 2019

Quanto al Display, Apple avrebbe intenzione di migliorare ancora il display di iPhone usando la tecnologia – ProMotion, sulla falsariga di quella già vista su iPad Pro, con refresh rate più alti fino a 120Hz per uno scorrimento molto fluido, una maggiore reattività e contenuti in movimento più ancora più naturali.

Processore

il processore Apple A13. Si tratta, in verità, di una previsione particolarmente semplice, dettata più dalla storia, che non da vere indiscrezioni. Ad ogni nuova generazione di iPhone, Apple sforna un nuovo processore. Se iPhone 2018 monta il processore A12, è quasi naturale che gli iPhone 2019 impiegheranno il processore proprietario A13. Semmai resta da vedere quali saranno le soluzioni tecniche introdotte da Apple visto che intorno ad A13 è costruito un SOC che è di fatto la piattaforma che gestisce praticamente tutte le funzioni del telefono e non solo quelle di puro calcolo. In tutti e tre i nuovi iPhone 2019 attesi a settembre è previstoSi tratta, in verità, di una previsione particolarmente semplice, dettata più dalla storia, che non da vere indiscrezioni. Ad ogni nuova generazione di iPhone, Apple sforna un nuovo processore. Se iPhone 2018 monta il processore A12, è quasi naturale che gli iPhone 2019 impiegheranno il processore proprietario A13. Semmai resta da vedere quali saranno le soluzioni tecniche introdotte da Apple visto che intorno ad A13 è costruito un SOC che è di fatto la piattaforma che gestisce praticamente tutte le funzioni del telefono e non solo quelle di puro calcolo.

Fotocamera

Nei modelli top di gamma, ossia quelli che sostituiranno XS e XS Max, Apple impiegherà, come accennato, la tripla fotocamera con sensore principale da 12 megapixel sul retro. Novità anche sul frontale, però, dove potrebbe arrivare una seconda 12 MP. Per l’erede di iPhone XR, invece, è prevista una doppia fotocamera sul retro. Si tratterebbe di un passo avanti rispetto alla singola che ha oggi; questo consentirebbe di gestire zoom ottico e uno sfocato più preciso e naturale.

Secondo altre indiscrezioni, invece, due dei tre sensori di iPhone XI saranno da 10 e 14 megapixel, mentre la fotocamera frontale per i selfie integrata nel notch avrà un sensore da 10 megapixel.

Ad ogni modo, la presenza di un sensore aggiuntivo su tutti i modelli di iPhone 2019 permetterà foto grandangolari sui successori di iPhone XS Max e XS ma anche uno zoom più potente su tutti i modelli, indizi che circolano fin dallo scorso anno.

Sembra che Apple stia anche lavorando ad una serie di funzioni fotografiche rese possibile dall’hardware, ma dipendenti dal software. Si tratta di una piattaforma, anche frutto di acquisizioni, capace di identificare il soggetto e creare un effetto scontorno avanzato (stile Green screen), uno sfocato naturale e molto altro.

Ricarica bilaterale

Come già emerso i nuovi terminali avranno la ricarica wireless bilaterale. In pratica la parte posteriore degli iPhone 2019 opererà come una piattaforma di ricarica, in grado di tramettere a contatto energia dalla batteria interna ad un altro dispositivo. Il primo scopo sarà quello di ricaricare gli AirPods 2 ma non possiamo escludere che anche Apple Watch possa beneficiare della stessa funzione, benché il dorso dell’orologio abbia una forma abbastanza particolare che rende questa ipotesi non del tutto probabile.

Batteria

Diverse indiscrezioni, incluso l’attendibile Ming Chi Kuo, hanno indicato l’incremento della capacità della batteria per gli eredi di iPhone XR, XS Max e XS. Fin dal lancio Cupertino presenta XR come l’iPhone con più autonomia di sempre, aspetto sottolineato anche in un divertente spot: per il successore è indicato un incremento della capacità dell’accumulatore del 2%, fino a 3.000 mAh circa. Secondo altri invece la capacità potrebbe essere superiore, fino a 3.100 mAh.

Gli incrementi saranno invece più sensibili nel successore di iPhone XS con batteria prevista da 3.200 mAh (+20%). Infine nel successore di iPhone XS Max la materia è prevista da 3.500 mAh (+10%).

Software

Certa la presenza di iOS 13 a bordo dei nuovi iPhone. Il sistema operativo sarà già presentato il prossimo 3 giugno durante la WWDC 2019, pronto per esordire nella versione finale su tutti e tre i nuovi modelli di iPhone. A questo indirizzo la redazione di Macitynet ha raccolto tutte le informazioni note sul sistema operativo di prossima generazione.

Prezzi e data d’uscita

Quanto ai probabili prezzi di iPhone 2019 si deve pensare che gli iPhone saranno in linea con gli attuali modelli. Da un lato perché, al di là del comparto fotografico, e dei naturali upgrade dettati dai tempi, i modelli saranno molto simili ai predecessori. Questo porterebbe a ritenere difficile un incremento dei prezzi. Dall’altra perché al momento sembra difficile che Apple possa sostenere dal punto di vista delle concorrenza e rendere appetibile un telefono che costa più degli attuali.

Del resto al momento le critiche maggiori da parte degli clienti sono proprio sui costi, critiche condivise anche dagli analisti che attribuiscono al listino di iPhone XS il successo non troppo travolgente che questo telefono ha avuto nel corso degli ultimi mesi. Troppi i concorrenti Low cost e troppi anche quelli di aziende che, come Huawei o Xiaomi, riescono a mettere sul mercato telefoni tecnologicamente di alto livello a costi decisamente inferiori.

Quanto, invece, alla data di rilascio, visto che i prossimi iPhone 2019 saranno svelati il 10 settembre prossimo, durante il consueto keynote Apple, il loro debutto, dopo le prenotazioni al via il giorno 13, nei negozi potrebbe essere fissato per il 20 settembre. È bene lasciare spazio ai condizionali perché soluzioni tecniche particolarmente innovative oppure modelli radicalmente differenti (anche se oggi non previsti), come accadde lo scorso anno con iPhone XR, potrebbero cambiare le carte in tavola