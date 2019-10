ISSIMO di Fantic Motor: una nuova classe di e-bike per green commuters

E’ stato presentato oggi ISSIMO, il nuovo urban vehicle di Fantic: che crea l’anello di congiunzione tra ciclomotori e veicoli a pedalata assistita: un nuovo e-vehicle con un design che evoca il mondo motociclistico, con la maneggevolezza di una bicicletta e con l’impatto ambientale zero dell’alimentazione elettrica.

ISSIMO viene proposto in due versioni: Urban e Fun.

ISSIMO Urban, è la soluzione per chi vuole usare il veicolo in città e come mezzo di trasporto di tutti i giorni, per raggiungere il lavoro o l’università. Gli pneumatici hanno una scolpitura adatta all’asfalto e il parafango posteriore lungo è predisposto per l’applicazione di una borsa.

ISSIMO Fun è pensato a chi non rinuncia a uscire dalle strade battute e si differenzia per il “codino” sportivo corto e le ruote tassellate, che consentono un sicuro grip anche dove l’asfalto finisce.

La forcella ammortizzata, sempre in alluminio, ha un’escursione di 80 mm e il peso è contenuto in poco più di 30 kg.

Il cambio epicicloidale Shimano Nexus a 5 velocità è studiato specificamente per le e-bike, per la sua robustezza e durata. Inserito nel mozzo posteriore, non richiede manutenzioni particolari e assicura la massima fluidità, agendo nella sostanza come un variatore automatico. Il motore elettrico di ultimissima generazione, con una potenza massima di 250 Watt, 36 Volt e una coppia di 80 Nm, lascia inalterate le linee del design ed è collocato vicino al baricentro di ISSIMO, per una distribuzione dei pesi ideale e una grande stabilità.

La frenata è sempre potente e modulare grazie ai freni a disco idraulici da 180 mm di diametro, sia all’anteriore, sia al posteriore.

Altri elementi fondamentali sono lo sterzo FSA e le ruote FAT da 20” x 4.0, a prova di buche, pavé e binari del tram con una tenuta di strada è eccellente, e la sicurezza è molto più di una sensazione.

La batteria a ioni di litio da 630Wh, con un’autonomia dai 70 ai 120 km, consente di percorrere anche lunghe distanze senza rischiare di rimanere senza energia.

Il display multifunzione retroilluminato visualizza tutte le informazioni necessarie riferite ad autonomia, modalità di guida e tipo di percorso e si può collegare con gli smartphone.

Qui sotto i dettagli del nuovo e-veicolo.

Ecco la Scheda Tecnica di ISSIMO

Potenza Motore: 250W

Coppia: 80 Nm

Batteria: SIMPLO 630Wh

Cambio: Shimano Nexus 5 velocità epicicloidale

Freni anteriori e posteriori: Shimano idraulici a disco, da 180 mm

Forcella anteriore: ammortizzata, corsa 80 mm

Telaio: a trave reticolare, pressofuso in lega di alluminio

Cerchi: Gipiemme

Pneumatici: Urban, Vee-tire Co Fat, 20” x 4.0 – con battistrada stradale Fun, Vee-tire Co – Fat, 20” x 4.0 Mission Command, con battistrada tassellato



Gruppo ottico anteriore: Trelock Veo 50

Gruppo ottico posteriore: Spanninga Pimento

Rapporti: corona 40 denti, pignone 24 denti

Fantic motor è fondata nel 1968 a Barzago in provincia di Lecco e negli anni 70’ è diventata fin da subito una delle più importanti aziende europee produttrici di moto con il suo Caballero, un vero mito di quegli anni. Dal 1 Ottobre 2014 Fantic è stata acquistata da VeNetWork. Il nuovo amministratore delegato è l’ing. Mariano Roman, per più di vent’ anni direttore tecnico di Aprilia, Moto Guzzi e Laverda.

Oggi Fantic produce dalla provincia di Treviso e continua a sviluppare una gamma di prodotti ad alto contenuto tecnologico, tra cui moto offroad, e-mtb, la nuova gamma Caballero. Fantic costruisce tutti i suoi veicoli in Italia, in particolare motociclette nello stabilimento di Quinto di Treviso, e-bike nello stabilimento di Santa Maria di Sala. Con circa 80 dipendenti, Fantic ha chiuso il fatturato 2018 a 27 milioni di euro.

ISSIMO sarà disponibile dal 15 di ottobre ad un prezzo consigliato al pubblico di 2990 €. Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito Fantic.