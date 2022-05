Jabra Engage 55 è la cuffia per lavorare a casa e in ufficio

Jabra è Platinum Sponsor di ISE, principale rassegna mondiale dedicata all’audio-video e alla systems integration: durante l’evento il costruttore ha presentato la nuova cuffia convertibile Jabra Engage 55.

Progettata per migliorare le comunicazioni in ambito professionale, la cuffia è dotata di tecnologia DECT per la sicurezza dei dati con crittografia a 256 bit di livello militare e la cancellazione del rumore. Offre anche un’ampia portata wireless, per consentire ai professionisti del lavoro ibrido di effettuare chiamate in qualsiasi momento ovunque si trovino.

Grazie alla cancellazione del rumore e alle prestazioni del microfono migliorate, questa cuffia permette a più dipendenti di tenere riunioni nello stesso spazio senza interferenze. Il costruttore dichiara che questa cuffia offre il livello più elevato di sicurezza rispetto a qualsiasi altro prodotto concorrente sul mercato, risultando così consigliata anche in settori delicati come quelli bancari, medici o giornalistici dove sicurezza e privacy sono fondamentali.

Con blocchi e pandemia gli utenti usano sempre più soluzioni e dispositivi per comunicazioni unificate: i minuti delle riunioni annuali di Zoom sono aumentati del 3.300% nel 2020-21 e nello stesso periodo c’è stato un aumento del 645% degli utenti attivi di MS Teams.

Un’altra ricerca rivela che se nelle chiamate virtuali la qualità dell’audio è scarsa i nostri interlocutori perdono energia e attenzione cercando di capire cosa viene detto: in pratica in questo scenario più scarsa è la qualità, meno credibile consideriamo qualcuno.

Jabra Engage 55 è dotata di un microfono con la cancellazione del rumore per rimuovere i suoni di sottofondo, mantenendo la voce cristallina per esperienze di conversazione efficaci. Diverse le tecnologie implementate per tutelare l’udito di chi lavora molte ore al giorno con la cuffia: la tecnologia Jabra SafeTone 2.0 normalizza il livello del parlato e permette all’utente di regolare il volume delle chiamate in arrivo in base alle proprie preferenze.

La cuffia offre una protezione intelligente contro gli shock acustici: riduce i livelli di rumore potenzialmente dannosi senza influire sulla qualità dell’audio. È dotata della tecnologia PeakStop a 105 dB, per la rimozione proattiva dei suoni forti improvvisi e BalancedVoice, attraverso cui il suono in entrata viene elaborato per essere più chiaro senza aumentare il livello.

Per rendere Engage 55 la cuffia wireless professionale più sicura sul mercato, la connessione tra l’adattatore wireless e la cuffia è certificata al più alto livello di sicurezza DECT (Livello C), e sfrutta ulteriori algoritmi di crittografia a 256 bit di livello militare FIPS per prevenire le intercettazioni delle conversazioni.

Design leggero e padiglioni adattabili assicurano comfort anche nelle giornate più lunghe e intense di lavoro: può essere convertita da cuffia ad auricolare. Grazie alla portata fino a 150 metri offre libertà completa per muoversi in ufficio così come a casa. Jabra Engage 55 funziona con tutte le principali piattaforme di Unified Communications e Contact Centre, tra cui MS Teams, Zoom, Cisco, Unify, Amazon Chime, Google Meet, Avaya, Unify e Alcatel Lucent.