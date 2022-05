WD, dischi e memorie desktop e cloud in sconto su Amazon

Da quanto tempo stavate monitorando i prezzi delle memorie desktop per poter espandere il vostro archivio digitale, magari per una seconda copia di backup o più semplicemente per archiviare tutti i vostri dati in maniera affidabile e sicura?

Speriamo non troppo, comunque sia potete finalmente fare affari approfittando degli sconti attualmente attivi su Amazon sulle memorie di Western Digital. La società infatti proprio in questi giorni sta scontando fino al 46% alcune delle sue soluzioni presenti in catalogo.

Potete scegliere tra diversi dischi da pochi TB oppure veri e propri sistemi di backup casalingo con dentro fino a 36 TB di spazio. Insomma cen’è per tutti, non solo in termini di gusto estetico o di spazio ma anche di prezzi.

Di seguito vi mostriamo l’elenco completo delle soluzioni WD attualmente in sconto: fate pure la vostra scelta.

WD My Book Hard Disk Desktop, 16 TB, USB 3.0 con Protezione Tramite Password e Software di Backup Automatico, Nero In offerta a 474,99 € – invece di 659,99 €

sconto 28% – fino a 15 mag 22

WD My Book Hard Disk Desktop,6 TB, USB 3.0 con Protezione Tramite Password e Software di Backup Automatico, Nero In offerta a 143,99 € – invece di 266,00 €

sconto 46% – fino a 15 mag 22

WD My Book Hard Disk Desktop, 8 TB, USB 3.0 con Protezione Tramite Password e Software di Backup Automatico, Nero, In offerta a 187,99 € – invece di 257,99 €

sconto 27% – fino a 15 mag 22

Western Digital WD My Book Hard Disk Desktop USB 3.0 con Protezione Tramite Password e Software di Backup Automatico, Nero, 12 TB In offerta a 250,99 € – invece di 348,99 €

sconto 28% – fino a 15 mag 22

Western Digital WD My Book Hard Disk Desktop USB 3.0 con Protezione Tramite Password e Software di Backup Automatico, Nero, 14 TB In offerta a 278,99 € – invece di 429,99 €

sconto 35% – fino a 15 mag 22

Western Digital WD My Book Hard Disk Desktop USB 3.0 con Protezione Tramite Password e Software di Backup Automatico, Nero, 16 TB In offerta a 319,99 € – invece di 524,99 €

sconto 39% – fino a 15 mag 22

Western Digital WD My Book Desktop Hard Disk Esterno RAID USB 3.1 e Software di Backup Automatico, Nero, 24 TB In offerta a 633,99 € – invece di 857,99 €

sconto 26% – fino a 15 mag 22

Western Digital WD My Book Desktop Hard Disk Esterno RAID USB 3.1 e Software di Backup Automatico, Nero, 28 TB In offerta a 711,99 € – invece di 911,99 €

sconto 22% – fino a 15 mag 22

Western Digital WD My Book Duo Desktop Hard Disk Esterno RAID USB 3.1 e Software di Backup Automatico, Nero, 36 TB In offerta a 893,99 € – invece di 1053,99 €

sconto 15% – fino a 15 mag 22

WD My Cloud Home, 8TB Personal Cloud, 1 Bay, USB 3.0 In offerta a 268,99 € – invece di 424,10 €

sconto 37% – fino a 15 mag 22

Western Digital WD My Cloud Pro PR2100 Serie Pro 2-Bay Archiviazione Collegata in Rete, NAS, Nero In offerta a 393,99 € – invece di 404,99 €

sconto 3% – fino a 15 mag 22

WD My Cloud Home Duo, Personal Cloud con Dual-Drive, 2 Bay, 12 TB In offerta a 446,99 € – invece di 654,99 €

sconto 32% – fino a 15 mag 22

Western Digital WD My Cloud Pro PR2100 Serie Pro 2-Bay Archiviazione Collegata in Rete, NAS, 16 TB In offerta a 912,99 € – invece di 1105,32 €

sconto 17% – fino a 15 mag 22

Western Digital WD My Cloud PR2100 Pro Series NAS Server Multimediale con Transcodifica, 2-Bay, 20 TB In offerta a 1032,99 € – invece di 1041,99 €

sconto 1% – fino a 15 mag 22

Western Digital WD My Cloud Pro PR2100 Seie Pro 2-Bay Archiviazione Collegata in Rete, NAS, 28 TB, Nero In offerta a 1141,99 € – invece di 1174,99 €

sconto 3% – fino a 15 mag 22

WD My Cloud EX4100 Expert Series 4-Bay Network Attached Storage, 32TB In offerta a 1156,99 € – invece di 1383,99 €

sconto 16% – fino a 15 mag 22

