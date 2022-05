5 modi per imparare inglese online

Imparare l’inglese è ormai diventata una vera e propria necessità per molti italiani. Al giorno d’oggi infatti chi non conosce questa lingua rischia di trovarsi letteralmente tagliato fuori, sia dal mondo accademico che da quello professionale. Fortunatamente però anche i cosiddetti nomadi digitali e coloro che sono spesso in viaggio possono imparare l’inglese con una certa efficacia. Esistono infatti diverse alternative al classico corso di lingue e oggi vedremo le più consigliate.

#1 Seguire lezioni private online

Il modo migliore per imparare l’inglese in poco tempo online è senza dubbio quello di seguire delle lezioni private con il metodo dell’e-learning e dunque a distanza. Al giorno d’oggi esistono piattaforme come Preply ad esempio che propongono diversi insegnanti di inglese ed offrono la possibilità di scegliere quello che si preferisce. È dunque possibile seguire delle lezioni online, sia privatamente che in gruppo, utilizzando una pratica applicazione che si scarica direttamente sullo smartphone o sul tablet.

#2 Ascoltare podcast in inglese

Un altro metodo per imparare l’inglese online, o meglio per perfezionare la conoscenza della lingua, è quello di ascoltare podcast. Al giorno d’oggi questi contenuti audio sono molto popolari e se ne possono trovare parecchi in lingua originale: si scaricano direttamente dal web e si ascoltano quando si preferisce. Alcuni podcast sono pensati appositamente per apprendere l’inglese, dunque possono rivelarsi molto utili anche se naturalmente non sostituiscono delle lezioni private con un insegnante qualificato.

#3 Guardare film e serie TV in lingua originale

Guardare film e serie TV in streaming in lingua originale può rivelarsi molto utile, non tanto per imparare l’inglese ma piuttosto per perfezionare la conoscenza di questa lingua ed ampliare il proprio vocabolario senza annoiarsi. Ormai sono diverse le piattaforme, come Netflix per esempio, che permettono di guardare qualsiasi contenuto in lingua originale, impostando eventualmente anche i sottotitoli. Vale la pena provarci, perché questo è un metodo piuttosto efficace e di certo non banale: il rischio di annoiarsi in questo caso non c’è!

#4 Leggere quotidiani inglesi online

Un altro modo per perfezionare la propria conoscenza della lingua inglese è quello di leggere i quotidiani e le riviste online. Sono diverse le testate inglesi che si possono consultare anche liberamente, senza dover pagare un abbonamento, e questo è un modo decisamente alternativo per ampliare il proprio vocabolario e mettere alla prova la propria capacità di comprensione della lingua. Naturalmente, bisogna avere delle basi di conoscenza dell’inglese altrimenti è pressoché impossibile riuscire a capire quello che c’è scritto.

#5 Utilizzare una app di lingue

Un ultimo metodo per imparare l’inglese online può essere quello di scaricare una delle tante applicazioni di lingue che sono nate proprio per questo scopo. Va precisato tuttavia che non si può sperare di apprendere veramente l’inglese con il solo utilizzo di una app: si rischia di perdere moltissimo tempo e di non ottenere i risultati desiderati. Queste applicazioni dunque possono rivelarsi utili per coloro che hanno già delle buone basi di inglese e che vogliono consolidare la conoscenza della lingua, ma non per chi ha delle lacune importanti.