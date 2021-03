James Dyson Award 2021, sono aperte le iscrizioni

Dopo l’edizione record del 2020, sono aperte per iscrizioni per il James Dyson Award 2021:

in palio due premi internazionali del valore di 33 mila euro. Dal 2005, il James Dyson Award incoraggia l’inventiva e lo spirito imprenditoriale di laureandi e neolaureati in ingegneria e design, sfidandoli a «Progettare la soluzione a un problema». Rivolto a un pubblico ampio, il bando di gara incoraggia gli studenti a risolvere problemi rilevanti.

I precedenti vincitori hanno individuato soluzioni nella produzione di energia rinnovabile, nuove forme di plastica sostenibile e screening medici e dei tumori. A Sir James Dyson – fondatore e Ingegnere Capo dell’omonima azienda – il compito di selezionare due vincitori internazionali, tra cui il miglior progetto in ambito Sostenibilità, che riceveranno un premio in denaro e riconoscimento globale: due primi passi fondamentali per mettere in pratica le proprie idee nella vita reale.

«I giovani vogliono cambiare il mondo e questo premio vuole dare loro supporto tramite finanziamenti concreti, convalida e una piattaforma per lanciare le proprie idee, con un notevole successo» dichiara James Dyson, Fondatore e Ingegnere Capo di Dyson, proseguendo «Infatti il 65% dei vincitori internazionali propone le proprie idee sul mercato, in un contesto in cui il 90% delle start up fallisce. Cerco invenzioni rivoluzionarie che sfidino e mettano in discussione il pensiero tradizionale. Buona fortuna!»

James Dyson Award 2020, un anno senza pari

Lo scorso anno ha fatto registrare un record di iscrizioni e il nuovo premio per la Sostenibilità è stato conferito al suo primo vincitore: AuREUS, inventato da Carvey Ehren Maigue dalle Filippine. Il James Dyson Award, riconoscendo il ruolo dei giovani designer e ingegneri nella creazione di un futuro sostenibile, l’anno scorso ha introdotto questo premio di fama internazionale concentrandosi sulle idee che affrontano questioni ambientali e che condividono la filosofia Dyson di Lean Engineering, del fare di più tramite processi più snelli.

Per la 17esima edizione James Dyson Award 2021 ci saranno ancora due premi globali del valore di 33.000 euro: il Vincitore Internazionale della categoria Sostenibilità e il Vincitore Internazionale Assoluto. Ma prima di tutto ogni paese e regione partecipante premierà un vincitore nazionale (2.200 euro) e due finalisti nazionali. Coloro che si aggiudicheranno la vittoria nazionale concorreranno alla fase di premiazione internazionale.

L’edizione italiana 2020

Sul gradino più alto del podio italiano, nel 2020, la sostenibilità con il tema dell’inquinamento originato dalle microplastiche presenti nei nostri mari; la soluzione? Cloud of Sea – Nuvola di mare: uno speciale parabordo che permette a ogni navigante di fare la propria parte, innescando un circolo virtuoso che parte dal basso.

Al secondo e terzo posto, si sono collocati Chroma, un dispositivo medico indossabile per il monitoraggio del feto in gravidanza, con l’obiettivo di ridurre gli spostamenti e i disagi delle future madri e X-Tile, una particolare tegola in grado di regolare la temperatura delle nostre abitazioni permettendo un considerevole risparmio di energia; quest’ultimo progetto è stato inoltre incluso nella top 20 stilata dagli ingegneri Dyson, concorrendo così per la vittoria internazionale.

Tre progetti, legati da un unico forte filo rosso che li accomuna: la tutela di ambiente e persone, nel segno di un ingegno italiano volto alla risoluzione di problemi pratici e identitari, come i nostri mari, la maternità e la luce del sole che per larga parte dell’anno illumina i paesi del Mediterraneo. «Il James Dyson Award mi ha permesso di mostrare il mio progetto a tutto il mondo»: le parole del vincitore italiano 2020, il giovane designer Matteo Brasili.

Designer venticinquenne, marchigiano e con una mente costantemente rivolta verso la creazione di soluzioni pratiche e alla risoluzione di problemi reali: Matteo Brasili è il vincitore dell’edizione italiana del James Dyson Award 2020, laureato presso la Nuova Accademia di Belle Arti di Milano (NABA). A oltre 5 mesi di distanza dalla vittoria, traccia un bilancio del percorso della sua invenzione «Sono felice di dire che il progetto attualmente è in fase di ulteriore evoluzione e sperimentazione attraverso la collaborazione con un’azienda, e stiamo lavorando per rendere commercializzabile il prodotto nel più breve tempo possibile».

Infine, rivolge un consiglio a tutti coloro che vogliono partecipare al concorso «A tutti i giovani intenti a partecipare e a vincere il concorso consiglierei di esprimere se stessi all’interno del proprio progetto e di mostrare la loro passione e i loro obiettivi tramite le proprie idee».

Il James Dyson Award è parte di un impegno più ampio di James Dyson per dimostrare il potere degli ingegneri di cambiare il mondo. Il Dyson Institute of Engineering and Technology, la James Dyson Foundation e il James Dyson Award incoraggiano gli aspiranti ingegneri a mettere in pratica le proprie conoscenze e scoprire nuovi modi di migliorare la vita delle persone attraverso la tecnologia. Dall’inaugurazione del premio nel 2005, James Dyson ha contribuito con oltre 100 milioni di sterline a concetti innovativi nell’istruzione e altre cause filantropiche. Il concorso ha supportato quasi 250 invenzioni con premi in denaro ed è gestita dalla James Dyson Foundation, un ente di beneficenza per l’educazione in ambito ingegneristico finanziato dai profitti Dyson.

Il bando di gara James Dyson Award 2021

Progetta qualcosa che risolva un problema. Questo problema può essere una frustrazione che tutti noi affrontiamo nella vita quotidiana o un problema a livello globale. L’importante è che la soluzione sia efficace e rifletta un serio pensiero progettuale.

Processo di valutazione

Le candidature sono prima giudicate a livello nazionale da una commissione di giudici esterni. Ogni mercato premia un vincitore nazionale e due finalisti nazionali. Da questi vincitori, una commissione di ingegneri Dyson selezionerà una rosa internazionale di 20 candidati. I 20 progetti migliori saranno poi esaminati da James Dyson che selezionerà il vincitore internazionale, il finalista internazionale e il vincitore internazionale della categoria Sostenibilità.

Il premio

Il vincitore internazionale riceve un premio di 33.000 euro, più 5.500 euro per l’università del vincitore. Il vincitore della categoria Sostenibilità riceve un premio di 33.000 euro. I due finalisti internazionali ricevono 5.500 euro. Ogni vincitore nazionale riceve 2.200 euro.

Vincitori della categoria Sostenibilità

Nel 2020, il James Dyson Award ha introdotto un ulteriore premio che riconosce gli sforzi di sostenibilità. Il vincitore della categoria Sostenibilità è scelto da James Dyson tra i 20 migliori finalisti internazionali. I potenziali vincitori di questo riconoscimento avranno prestato particolare attenzione al ruolo della loro invenzione nel risolvere un problema legato alla sostenibilità e all’agenda attuale di sostenibilità. Questo può essere dovuto ai materiali scelti, al suo processo di progettazione, ai suoi metodi di fabbricazione o al problema che sta cercando di risolvere.

Come candidarsi

I partecipanti al James Dyson Award 2021 devono spiegare che cos’è la loro invenzione, come funziona e il processo di sviluppo. I migliori contributi risolvono un problema reale, sono spiegati in modo chiaro, mostrano uno sviluppo iterativo, forniscono prove di prototipazione e sono accompagnati da immagini e da un video. I giudici prenderanno in considerazione le restrizioni imposte alla prototipazione e allo sviluppo del prodotto a causa della pandemia di Covid-19. Le candidature devono essere inoltrate attraverso un modulo di domanda online sul sito James Dyson Award. La scadenza per le candidature è alle 00.00 del 30 giugno 2021.

Criteri di ammissione James Dyson Award 2021

Il James Dyson Award si svolge in 28 paesi e regioni del mondo. Ovvero: Australia, Austria, Belgio, Canada, Cina, Francia, Germania, Hong Kong, India, Irlanda, Italia, Giappone, Corea, Malesia, Messico, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Filippine, Polonia, Russia, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati Uniti d’America. Il premio sarà lanciato per la prima volta in Polonia nel 2021.

I candidati devono essere, o essere stati negli ultimi quattro anni, iscritti per almeno un semestre a un corso di laurea o post-laurea in ingegneria/design. I corsi di laurea in questione devono essere offerti da un’università di un paese o di una regione scelta per partecipare al James Dyson Award.

Nel caso di partecipazione di un team, è necessario che tutti i membri siano iscritti, o siano stati negli ultimi quattro anni, iscritti per almeno un semestre a un corso di laurea o post-laurea in un’università di un paese o di una regione scelta per partecipare al James Dyson Award. Almeno un membro del team deve aver studiato una materia idonea di ingegneria o design. Per maggiori dettagli, visitate il sito web James Dyson Award.

