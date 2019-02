Dyson Cyclone V10, giro di prova con l’aspirapolvere hi-tech più desiderato

A partire da oggi Dyson Cyclone V10, l’aspirapolvere senza filo ad alta tecnologia più desiderato del momento, si può acquistare con uno sconto di 80 euro sul prezzo di listino. Per poter approfittare di questa promozione è sufficiente portare in permuta il vecchio aspirapolvere presso alcuni negozi selezionati.

Questo elettrodomestico hi-tech ha già fatto parlare di sé fin dal lancio, perché James Dyson, ingegnere e fondatore della società che oggi conta 6.000 dipendenti in diversi continenti, di cui circa un terzo ingegneri e scienziati, lo ha presentato come così potente e versatile che la sua azienda, nata proprio perfezionando e migliorando gli aspirapolvere con filo, ha smesso completamente di progettare nuovi modelli che richiedono il cavo di alimentazione alla presa a parete.

Con l’arrivo di Dyson Cyclone V10 la multinazionale famosa nel mondo per gli aspirapolvere (ma non solo), progetta e costruisce solo ed esclusivamente modelli senza filo. La redazione di Macitynet ha visto in azione Dyson Cyclone V10 durante un evento organizzato dal costruttore a Milano, e lo ha potuto provare personalmente grazie alla ricostruzione di un ambiente domestico, all’interno del quale sono stati riprodotti i diversi tipi di sporco e di materiali con cui abbiamo a che fare tutti i giorni.

Un concentrato di tecnologia

Aspetto e design rivelano subito che ci troviamo di fronte a un aspirapolvere hi-tech: il corpo principale è piuttosto compatto e più che un aspirapolvere, sembra di impugnare una futuristica pistola laser di un film di fantascienza, per di più perfettamente bilanciata.

La batteria a 7 celle che assicura fino a 60 minuti di funzionamento si trova infatti proprio sotto la maniglia e controbilancia alla perfezione il peso del corpo principale in cui è ospitato il potentissimo motore digitale. Può sembrare un particolare di poco conto ma impugnandolo e utilizzandolo la portata dell’innovazione è lampante: Dyson Cyclone V10 occupa pochissimo spazio perché è compatto e leggero, per le stesse ragioni si traporta da un punto all’altro della casa senza fatica.

E poi, essendo compatto, leggero e senza filo ma anche perfettamente bilanciato, si può utilizzare non solo in basso verso il pavimento o superfici piane come tavoli, ma anche inclinato per pulire in ogni punto divani, gli interni dell’automobile, sollevato completamente fin sopra la testa per raggiungere anche il micidiale angolino morto in alto nel soffitto che non siamo mai riusciti a raggiungere prima se non cambiando e riponendo più attrezzi per la pulizia.

Una vita senza frustrazioni

Ogni dettaglio di Dyson Cyclone V10 è stato studiato per evitare qualsiasi tipo di frustrazione: anche chi non ha mai maneggiato un aspirapolvere si trova a proprio agio con questo modello. Non ci sono sacchetti per lo sporco raccolto, basta infilare il corpo principale nella pattumiera, sganciare una leva e tutto lo sporco fuoriesce. Super pratico e una spesa in meno per i sacchetti dedicati, impiegati anche negli aspirapolvere più gettonati di altri marchi.

Ma quello che più ci ha impressionati durante la prova è la potenza erogata. Persino la farina, sparsa in abbondanza sotto la tela spessa di un cuscino, come potrebbe esserlo quella di un copri divano, è stata interamente asportata senza colpo ferire e soprattutto senza dover rimuovere la tela, un risparmio di tempo e di fatica e allo stesso tempo una pulizia perfetta.

Dyson Cyclone V10 è dotato di un selettore per tre velocità di funzionamento: già alla prima tacca la potenza erogata è così abbondante che risulta sufficiente per la stragrande maggioranza dei compiti. L’incremento di potenza è consigliabile solo quando occorre rimuovere lo sporco in profondità, per esempio da divani ricoperti, materassi o i sedili dell’auto e così via.

Dopo aver provato Dyson Cyclone V10 si comprende perfettamente cosa risulta frustrante negli aspirapolvere che abbiamo utilizzato fino a oggi. Su tutto gli ingombri e il peso, in secondo luogo, ma per alcuni forse è la prima ragione, il filo. Il buon ingegnere James Dyson e la sua troupe di ricercatori e scienziati li hanno studiati e individuati prima di noi, per poi sviluppare una seria completa di tecnologie e soluzioni in grado di superare tutti questi inconvenienti.

Se dovesse capitarvi di incontrare un punto informazioni o dimostrativo, magari con un incaricato dentro un centro commerciale, fermatevi e fate un giro di prova. Il salto di qualità e tecnologico di Dyson Cyclone V10 è lampante, ma non si tratta di hi-tech fine a sé stesso o poco pratico: è vero proprio il contrario.

Tutte le soluzioni e dettagli sono studiati per milgiorare funzionamento e utilizzo e di conseguenza la vita delle persone. Meno tempo, meno fatica e pulizia perfetta si traducono in meno stress e più tempo da dedicare ad altro. Fatto questo presente, il prezzo richiesto può essere considerato in tutto o in parte un investimento sulla qualità della propria vista domestica.

Rottama il vecchio aspirapolvere e passa a Dyson Cyclone V10 con 80 euro di sconto

Come anticipato a partire da oggi, dando in permuta il proprio vecchio aspiratore con filo, di qualsiasi marchio e qualsiasi età, anche non funzionante, si ottiene uno sconto di 80 euro sul prezzo di listino di Dyson Cyclon V10. Questa promozione è attiva sul sito Dyson e in alcuni negozi selezionati: per ulteriori informazioni è possibile partire da qui.

Ricordiamo che Dyson Cyclone V10 è disponibile anche su Amazon e, in alcuni casi è proposto anche online con uno sconto di 80 euro, come per esempio partendo da questa pagina.