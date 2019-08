Jaybird annuncia Vista, i concorrenti AirPods che pesano solo 6 grammi

Jaybird ha presentato oggi le sue nuove cuffie wireless Vista, ultime arrivate nella line up di auricolari bluetooth per sportivi. Proprio come il precedente modello, Run XT, Vista propone un set completamente wireless. Questa volta, però, non solo per atleti.

Fino ad ora, Jaybird è rimasto orientato su cuffie per atleti. Considerando il successo di AirPods, Jaybird sta provando ad entrare nel business con Vista, questa volta focalizzando l’offerta per i consumatori casuali.

Le cuffie wireless Vista hanno un design simile a Run XT con design in-ear e un’ala per aiutare a mantenerle in posizione. Dove migliorano rispetto al passato è la durata delle batteria, oltre che per il suono. Gli auricolari hanno un’autonomia di 6 ore e la custodia aggiunge ulteriori 10 ore, il che significa un totale di 16 ore di riproduzione.

Jaybird ha equipaggiato Vista con un design impermeabile e resistenza al sudore IPX7. La maggior parte degli auricolari wireless non offre queste caratteristiche, quindi è perfetta per gli atleti, ma anche per un utilizzo normale. All’interno, dispongono di driver da 6 mm , in grado di offrire un suono migliore rispetto al modello procedente, con l’app Jaybird che offre personalizzazione dell’EQ, sia per i bassi pesanti o per altre tonalità.

Le cuffie wireless Jaybird Vista sono ora disponibili a 184,99 euro, in tre diverse colorazioni: nero, grigio Nimbus e blu minerale. Si acquistano su Amazon direttamente a questo indirizzo.