Microsoft ha arruolato il signor “Mac” Book per pubblicizzare il Surface Laptop 2

Il MacBook Air è preso di mira in una nuova campagna pubblicitaria di Microsoft. La Casa di Redmond ha ingaggiato un uomo che si chiama “Mac” Book per fare pubblicità al nuovo Surface Laptop 2.

Per lo spot, Microsoft ha ingaggiato un uomo di Sydney (Australia) che si chiama Mackenzie Book, il cui nome abbreviato è “Mac” Book, e che in pratica serve da pretesto per confrontare Surface e MacBook Air.

Lo spot (da 30 secondi) parte con una voce fuori campo che dice: “Questo è un Surface Laptop 2. E questa è una persona che si chiama realmente Mackenzie Book”. L’uomo – sulla falsariga delle vecchie pubblicità di Apple della serie “I’m a Mac / I’m a PC”, dice: “Ciao, sono Mac Book”.

La voce fuori campo chiede: “Allora Mac, quale laptop ha la batteria che dura più a lungo?”; “Il Surface laptop dura più a lungo” risponde Mac. Sullo schermo appare la scritta “Mac Book dice che il Surface dura più a lungo”. “E qual è più veloce?”, chiede la voce fuori campo; “Questo è più veloce risponde Mac Book” (che ha un MacBook Air a fianco), indicando il Surface.

Sullo schermo appare la scritta “Mac Book dice che il Surface è più veloce”. “Chi ha il migliore touchscreen?” chiede ancora la voce fuori campo. “Il Surface ha un migliore touchscreen”, risponde MacBook, “perché, di fatto, ha un touchscreen. “Oh, giusto, i Mac non hanno touchscreen”, risponde la voce fuori campo.

“Dovete comprare un Surface”, dice ancora il protagonista dello spot, “credetemi, sono Mac Book”. «Bene questo è tutto», conclude la voce fuori campo, «Mac Book dice: “Comprate un Surface”».

Il Surface Book 2 è disponibile con schermo da 13,5″ o 15″ con prezzi che partono da 999,00 euro (nella versione con processore dual-core Intel Core i5-7300U di settima generazione). Il MacBook Air da 13″ di listino parte da 1279,00 euro nella versione con Processore Intel Core i5 dual‑core di ottava generazione a 1,6GHz (Turbo Boost fino a 3,6GHz).