JBL Boombox 2 è lo speaker muscoloso con 24 ore di autonomia

Presentato il nuovo speaker portatile JBL Boombox 2, pronto a offrire la massima libertà di movimento, in casa e si spera presto anche fuori, grazie a una autonomia che può raggiungere le 24 ore di riproduzione continuative. Inoltre, grazie alla funzione di power bank integrata, questo dispositivo è anche in grado di ricaricare lo smartphone.

JBL Boombox 2 è stato progettato per essere utilizzato in qualsiasi situazione e contesto, dal workout mattutino al party nel giardino di casa. Secondo il produttore è lo speaker più robusto della gamma JBL, con un design resistente e impermeabile, pensato per affrontare ogni condizione atmosferica.

La nuova versione del Boombox coniuga l’esperienza in campo audio di JBL con una forte attenzione ai dettagli, spiegano i vertici della società. Pronto a farsi sentire, JBL Boombox 2 sarà disponibile a breve presso i principali rivenditori e su JBLStore.it al prezzo di 499 euro.

Oltre alla maggiore autonomia, ben 24 ore di riproduzione, l’altoparlante propone la qualità JBL Pro Sound originale, con particolare attenzione ai bassi. Dotato di Bluetooth, naturalmente, può essere collegato in modalità wireless a qualsiasi smartphone o tablet e con PartyBoost è possibile connettere un numero illimitato di altri speaker JBL compatibili per incrementare il suono.

E’ certificato IPX7, quindi è possibile utilizzarlo in qualsiasi contesto senza preoccuparsi di possibili danni causati dall’acqua. Come accennato include la funzione di Power bank integrata, permettendo così di ricaricare smartphone e tablet tramite USB anche durante la riproduzione. I modelli precedenti, e praticamente tutti gli altri speaker JBL, sono disponibili anche su Amazon, così con ogni probabilità anche questo nuovo modello sarà presto proposto tramite il portale di e-commerce.

Per tutte le notizie relative a JBL il link da seguire è direttamente il seguente. Per tutti gli articoli di macitynet che parlano di accessori e in generale di audio digitale si parte da questa pagina.